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الجوف .. الجهات الأمنية تنفذ حملة على الاستراحات المخالفة لنظام منع التجول

نتج عنها ضبط مجموعة من الأشخاص وطُبِّقت بحقهم العقوبات المقررة

نفذت الجهات الأمنية بمنطقة الجوف حملات أمنية على عدد من الاستراحات المخالفة لأوامر منع التجول.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه في ضوء الإجراءات والاحترازات الموصى بها من الجهات الصحية في المملكة، وما تقرر في ذلك من منع للتجمعات في الأماكن العامة والخاصة ومنها الاستراحات للحد من تفشي فيروس كورونا، فقد قامت الجهات الأمنية بالمنطقة بتنفيذ حملة أمنية على عدد من الاستراحات، نتج عنها القبض على مجموعة من الأشخاص في مخالفة لأوامر منع التجول، وطبقت بحقهم العقوبات المقررة في ذلك.

الجوف الاستراحات منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الجوف .. الجهات الأمنية تنفذ حملة على الاستراحات المخالفة لنظام منع التجول
سبق

نفذت الجهات الأمنية بمنطقة الجوف حملات أمنية على عدد من الاستراحات المخالفة لأوامر منع التجول.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه في ضوء الإجراءات والاحترازات الموصى بها من الجهات الصحية في المملكة، وما تقرر في ذلك من منع للتجمعات في الأماكن العامة والخاصة ومنها الاستراحات للحد من تفشي فيروس كورونا، فقد قامت الجهات الأمنية بالمنطقة بتنفيذ حملة أمنية على عدد من الاستراحات، نتج عنها القبض على مجموعة من الأشخاص في مخالفة لأوامر منع التجول، وطبقت بحقهم العقوبات المقررة في ذلك.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:07 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
11:32 PM

الجوف .. الجهات الأمنية تنفذ حملة على الاستراحات المخالفة لنظام منع التجول

نتج عنها ضبط مجموعة من الأشخاص وطُبِّقت بحقهم العقوبات المقررة

A A A
مهنا التميمي - الجوف
0
3,157

نفذت الجهات الأمنية بمنطقة الجوف حملات أمنية على عدد من الاستراحات المخالفة لأوامر منع التجول.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه في ضوء الإجراءات والاحترازات الموصى بها من الجهات الصحية في المملكة، وما تقرر في ذلك من منع للتجمعات في الأماكن العامة والخاصة ومنها الاستراحات للحد من تفشي فيروس كورونا، فقد قامت الجهات الأمنية بالمنطقة بتنفيذ حملة أمنية على عدد من الاستراحات، نتج عنها القبض على مجموعة من الأشخاص في مخالفة لأوامر منع التجول، وطبقت بحقهم العقوبات المقررة في ذلك.

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