النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مأساة في براري زيمبابوي.. مصرع امرأة ورضيعها تحت أقدام فيل

40 شخصًا قضوا خلال الأشهر الأولى من 2021 في حوادث مماثلة

توفيت امرأة وطفلها البالغ 3 أشهر دهسًا تحت أقدام فيل في جنوب شرق زيمبابوي، حسبما أعلنت هيئة المتنزهات الوطنية المحلية، الثلاثاء، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، صادفت هذه الشابة البالغة 23 عامًا، خلال عودتها إلى منزلها في منطقة شيبينغي الريفية، قطيعًا من الفيلة، بعد زيارتها لأقارب في منطقة قريبة من المنزل رفقة رضيعها، بمناسبة رأس السنة.

وقال الناطق باسم هيئة إدارة المتنزهات والثروة الحيوانية في زيمبابوي تيناشي فاراو، لوكالة "فرانس برس"، إن "فيلاً باغتها في المكان وهاجمها مما أدى إلى مقتلها وطفلها".

ويؤدي ازدياد أعداد الفيلة في المناطق الريفية في زيمبابوي إلى مواجهات بين البشر والحيوانات البرية.

وأشارت هيئة المتنزهات الوطنية إلى أن 40 شخصًا قضوا، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، في حوادث مماثلة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
مأساة في براري زيمبابوي.. مصرع امرأة ورضيعها تحت أقدام فيل
سبق

توفيت امرأة وطفلها البالغ 3 أشهر دهسًا تحت أقدام فيل في جنوب شرق زيمبابوي، حسبما أعلنت هيئة المتنزهات الوطنية المحلية، الثلاثاء، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، صادفت هذه الشابة البالغة 23 عامًا، خلال عودتها إلى منزلها في منطقة شيبينغي الريفية، قطيعًا من الفيلة، بعد زيارتها لأقارب في منطقة قريبة من المنزل رفقة رضيعها، بمناسبة رأس السنة.

وقال الناطق باسم هيئة إدارة المتنزهات والثروة الحيوانية في زيمبابوي تيناشي فاراو، لوكالة "فرانس برس"، إن "فيلاً باغتها في المكان وهاجمها مما أدى إلى مقتلها وطفلها".

ويؤدي ازدياد أعداد الفيلة في المناطق الريفية في زيمبابوي إلى مواجهات بين البشر والحيوانات البرية.

وأشارت هيئة المتنزهات الوطنية إلى أن 40 شخصًا قضوا، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، في حوادث مماثلة.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
11:30 PM

مأساة في براري زيمبابوي.. مصرع امرأة ورضيعها تحت أقدام فيل

40 شخصًا قضوا خلال الأشهر الأولى من 2021 في حوادث مماثلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,390

توفيت امرأة وطفلها البالغ 3 أشهر دهسًا تحت أقدام فيل في جنوب شرق زيمبابوي، حسبما أعلنت هيئة المتنزهات الوطنية المحلية، الثلاثاء، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، صادفت هذه الشابة البالغة 23 عامًا، خلال عودتها إلى منزلها في منطقة شيبينغي الريفية، قطيعًا من الفيلة، بعد زيارتها لأقارب في منطقة قريبة من المنزل رفقة رضيعها، بمناسبة رأس السنة.

وقال الناطق باسم هيئة إدارة المتنزهات والثروة الحيوانية في زيمبابوي تيناشي فاراو، لوكالة "فرانس برس"، إن "فيلاً باغتها في المكان وهاجمها مما أدى إلى مقتلها وطفلها".

ويؤدي ازدياد أعداد الفيلة في المناطق الريفية في زيمبابوي إلى مواجهات بين البشر والحيوانات البرية.

وأشارت هيئة المتنزهات الوطنية إلى أن 40 شخصًا قضوا، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، في حوادث مماثلة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,215
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,229
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,683
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,589

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة