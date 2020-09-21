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بالصور.. "محافظ الخرمة" يشارك في حملة تشجير الإسكان التنموي

ضمن خطة "البيئة" لزيادة المساحات الخضراء بمناطق السعودية

أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة حملة تشجير للإسكان التنموي، وأحد المواقع الجديدة بالمحافظة.

جاء ذلك ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع وزارة الإسكان (الإسكان التنموي)، وبمشاركة بلدية محافظة الخرمة، وجمعية حماية البيئة، وفريق الخرمة التطوعي.

وكانت الحملة قد انطلقت برعاية محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي، وبحضور رئيس بلدية محافظة الخرمة فهد بن مرعي القحطاني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية وإدارة الإسكان.. وتعتبر امتدادًا لعمليات التشجير بالمحافظة للعام السابق، التي حظيت بمشاركة فعالة من بلدية الخرمة وفريق الخرمة التطوعي لتوزيع شتلات لاصحاب المباني.

‏وأكد عبدالله السبيعي، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة، أهمية زيادة المساحات الخضراء لما لها من فوائد جمالية، وبيئية، وصحية، واجتماعية؛ لما تسهم به الأشجار في التخفيف من حدة التغيُّر المناخي.


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بالصور.. "محافظ الخرمة" يشارك في حملة تشجير الإسكان التنموي
سبق

أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة حملة تشجير للإسكان التنموي، وأحد المواقع الجديدة بالمحافظة.

جاء ذلك ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع وزارة الإسكان (الإسكان التنموي)، وبمشاركة بلدية محافظة الخرمة، وجمعية حماية البيئة، وفريق الخرمة التطوعي.

وكانت الحملة قد انطلقت برعاية محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي، وبحضور رئيس بلدية محافظة الخرمة فهد بن مرعي القحطاني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية وإدارة الإسكان.. وتعتبر امتدادًا لعمليات التشجير بالمحافظة للعام السابق، التي حظيت بمشاركة فعالة من بلدية الخرمة وفريق الخرمة التطوعي لتوزيع شتلات لاصحاب المباني.

‏وأكد عبدالله السبيعي، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة، أهمية زيادة المساحات الخضراء لما لها من فوائد جمالية، وبيئية، وصحية، واجتماعية؛ لما تسهم به الأشجار في التخفيف من حدة التغيُّر المناخي.


21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
08:38 PM

بالصور.. "محافظ الخرمة" يشارك في حملة تشجير الإسكان التنموي

ضمن خطة "البيئة" لزيادة المساحات الخضراء بمناطق السعودية

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متعب البقمي - مكة المكرمة
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أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة حملة تشجير للإسكان التنموي، وأحد المواقع الجديدة بالمحافظة.

جاء ذلك ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع وزارة الإسكان (الإسكان التنموي)، وبمشاركة بلدية محافظة الخرمة، وجمعية حماية البيئة، وفريق الخرمة التطوعي.

وكانت الحملة قد انطلقت برعاية محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي، وبحضور رئيس بلدية محافظة الخرمة فهد بن مرعي القحطاني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية وإدارة الإسكان.. وتعتبر امتدادًا لعمليات التشجير بالمحافظة للعام السابق، التي حظيت بمشاركة فعالة من بلدية الخرمة وفريق الخرمة التطوعي لتوزيع شتلات لاصحاب المباني.

‏وأكد عبدالله السبيعي، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة، أهمية زيادة المساحات الخضراء لما لها من فوائد جمالية، وبيئية، وصحية، واجتماعية؛ لما تسهم به الأشجار في التخفيف من حدة التغيُّر المناخي.


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