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شاهد .. مياه الأمطار مصحوبة بالبرد الكثيف ترسم لوحة طبيعية خلابة برماح

"ابن خلف" و"الفاضلي" رصدا الحالة المطرية والبروق بشعيب غيلانه

هطلت، مساء أمس الجمعة، أمطار غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد على جنوب غرب مدينة رماح، حيث جرت على إثر تلك الأمطار أودية وارتوت بها الشعاب وتشكلت بحيرات مائية في شعيب غيلانه.

وأهدى المصوران مفرح بن خلف وعلي الفاضلي "سبق"، مقطع فيديو للحالة المطرية والبروق التي ظهرت في نسقٍ طبيعي جذاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. مياه الأمطار مصحوبة بالبرد الكثيف ترسم لوحة طبيعية خلابة برماح
سبق

هطلت، مساء أمس الجمعة، أمطار غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد على جنوب غرب مدينة رماح، حيث جرت على إثر تلك الأمطار أودية وارتوت بها الشعاب وتشكلت بحيرات مائية في شعيب غيلانه.

وأهدى المصوران مفرح بن خلف وعلي الفاضلي "سبق"، مقطع فيديو للحالة المطرية والبروق التي ظهرت في نسقٍ طبيعي جذاب.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
01:23 AM

شاهد .. مياه الأمطار مصحوبة بالبرد الكثيف ترسم لوحة طبيعية خلابة برماح

"ابن خلف" و"الفاضلي" رصدا الحالة المطرية والبروق بشعيب غيلانه

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سويد الحارثي - الرياض
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5,798

هطلت، مساء أمس الجمعة، أمطار غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد على جنوب غرب مدينة رماح، حيث جرت على إثر تلك الأمطار أودية وارتوت بها الشعاب وتشكلت بحيرات مائية في شعيب غيلانه.

وأهدى المصوران مفرح بن خلف وعلي الفاضلي "سبق"، مقطع فيديو للحالة المطرية والبروق التي ظهرت في نسقٍ طبيعي جذاب.

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