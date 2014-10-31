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"التعاون الإسلامي" تدعو معتمري الخارج إلى الحفاظ على سلامتهم

وجّهتهم باتباع البروتوكولات الصحية المعتمدة داخل السعودية

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمناسبة الإعلان عن وصول أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج إلى جدة غدًا الأحد، المعتمرين إلى الحفاظ على أنفسهم وأسرهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

وقال الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن منظمة التعاون الإسلامي، وباعتبارها الصوت الجامع للعالم الإسلامي، تبارك للمسلمين حول العالم عودة العمرة والزيارة بعد تعليقهما مؤقتًا كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتدعوهم إلى الحفاظ على سلامتهم باتباع كامل التعليمات والإرشادات الصحية.

وأشاد الأمين العام بمنظومة العمل التي أعلنت عن جاهزيتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال المعتمرين والحفاظ على صحة الإنسان.

وأضاف أن منظمة التعاون الإسلامي تثمن كافة التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية حفاظًا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وذلك بتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

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"التعاون الإسلامي" تدعو معتمري الخارج إلى الحفاظ على سلامتهم
سبق

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمناسبة الإعلان عن وصول أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج إلى جدة غدًا الأحد، المعتمرين إلى الحفاظ على أنفسهم وأسرهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

وقال الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن منظمة التعاون الإسلامي، وباعتبارها الصوت الجامع للعالم الإسلامي، تبارك للمسلمين حول العالم عودة العمرة والزيارة بعد تعليقهما مؤقتًا كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتدعوهم إلى الحفاظ على سلامتهم باتباع كامل التعليمات والإرشادات الصحية.

وأشاد الأمين العام بمنظومة العمل التي أعلنت عن جاهزيتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال المعتمرين والحفاظ على صحة الإنسان.

وأضاف أن منظمة التعاون الإسلامي تثمن كافة التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية حفاظًا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وذلك بتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
01:07 PM

"التعاون الإسلامي" تدعو معتمري الخارج إلى الحفاظ على سلامتهم

وجّهتهم باتباع البروتوكولات الصحية المعتمدة داخل السعودية

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عبدالله الراجحي - جدة
1
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دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمناسبة الإعلان عن وصول أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج إلى جدة غدًا الأحد، المعتمرين إلى الحفاظ على أنفسهم وأسرهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

وقال الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن منظمة التعاون الإسلامي، وباعتبارها الصوت الجامع للعالم الإسلامي، تبارك للمسلمين حول العالم عودة العمرة والزيارة بعد تعليقهما مؤقتًا كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتدعوهم إلى الحفاظ على سلامتهم باتباع كامل التعليمات والإرشادات الصحية.

وأشاد الأمين العام بمنظومة العمل التي أعلنت عن جاهزيتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال المعتمرين والحفاظ على صحة الإنسان.

وأضاف أن منظمة التعاون الإسلامي تثمن كافة التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية حفاظًا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وذلك بتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

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