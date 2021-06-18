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القدس.. رصاص طائرة إسرائيلية يصيب طفلاً وصحفية بمسيرة لنصرة النبي

فيما أدى صلاة الجمعة 45 ألف فلسطيني برحاب الأقصى وسط قمع وتشديدات

أطلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه متظاهرين أمام المسجد الأقصى المبارك، شاركوا في وقفة ضد إساءة مستوطنين إسرائيليين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن طفلاً وصحفية أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة أمام المسجد الأقصى المبارك، منددة بالإساءة للرسول الكريم محمد صل الله عليه وسلم".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى عبر باب السلسلة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المصلين خلال مسيرة انطلقت من الأقصى نصرة للنبي محمد صل الله عليه وسلم.

وأضافت: "قوات الاحتلال سيّرت طائرة في السماء، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المشاركين في الوقفة، ما أدى لإصابة طفل، والصحفية لطيفة عبداللطيف".


وأدى نحو 45 ألف مصل، صلاة اليوم الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات شرطية إسرائيلية على مداخل الأبواب، وداخل حارات وأزقة البلدة القديمة، فيما اندلعت مواجهات عقب الصلاة أدت لإصابة العديد من الفلسطينيين ما بين إصابات بالاختناق أو الرصاص الإسرائيلي.

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القدس.. رصاص طائرة إسرائيلية يصيب طفلاً وصحفية بمسيرة لنصرة النبي
سبق

أطلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه متظاهرين أمام المسجد الأقصى المبارك، شاركوا في وقفة ضد إساءة مستوطنين إسرائيليين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن طفلاً وصحفية أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة أمام المسجد الأقصى المبارك، منددة بالإساءة للرسول الكريم محمد صل الله عليه وسلم".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى عبر باب السلسلة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المصلين خلال مسيرة انطلقت من الأقصى نصرة للنبي محمد صل الله عليه وسلم.

وأضافت: "قوات الاحتلال سيّرت طائرة في السماء، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المشاركين في الوقفة، ما أدى لإصابة طفل، والصحفية لطيفة عبداللطيف".


وأدى نحو 45 ألف مصل، صلاة اليوم الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات شرطية إسرائيلية على مداخل الأبواب، وداخل حارات وأزقة البلدة القديمة، فيما اندلعت مواجهات عقب الصلاة أدت لإصابة العديد من الفلسطينيين ما بين إصابات بالاختناق أو الرصاص الإسرائيلي.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
07:35 PM

القدس.. رصاص طائرة إسرائيلية يصيب طفلاً وصحفية بمسيرة لنصرة النبي

فيما أدى صلاة الجمعة 45 ألف فلسطيني برحاب الأقصى وسط قمع وتشديدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه متظاهرين أمام المسجد الأقصى المبارك، شاركوا في وقفة ضد إساءة مستوطنين إسرائيليين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن طفلاً وصحفية أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة أمام المسجد الأقصى المبارك، منددة بالإساءة للرسول الكريم محمد صل الله عليه وسلم".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى عبر باب السلسلة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المصلين خلال مسيرة انطلقت من الأقصى نصرة للنبي محمد صل الله عليه وسلم.

وأضافت: "قوات الاحتلال سيّرت طائرة في السماء، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المشاركين في الوقفة، ما أدى لإصابة طفل، والصحفية لطيفة عبداللطيف".


وأدى نحو 45 ألف مصل، صلاة اليوم الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات شرطية إسرائيلية على مداخل الأبواب، وداخل حارات وأزقة البلدة القديمة، فيما اندلعت مواجهات عقب الصلاة أدت لإصابة العديد من الفلسطينيين ما بين إصابات بالاختناق أو الرصاص الإسرائيلي.

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