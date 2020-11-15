وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان: وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5،848،959، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658.

البرازيل تسجّل 38307 إصابات جديدة بكورونا و921 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-15 سجّلت البرازيل 38307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و921 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية. وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان: وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5،848،959، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 01:26 AM

البرازيل تسجّل 38307 إصابات جديدة بكورونا و921 حالة وفاة إجمالي الإصابات 5،848،959 والوفيات 165658 شخصًا





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سجّلت البرازيل 38307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و921 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان: وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5،848،959، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658.