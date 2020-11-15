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البرازيل تسجّل 38307 إصابات جديدة بكورونا و921 حالة وفاة

إجمالي الإصابات 5،848،959 والوفيات 165658 شخصًا

سجّلت البرازيل 38307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و921 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان: وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5،848،959، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658.

فيروس كورونا الجديد البرازيل

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البرازيل تسجّل 38307 إصابات جديدة بكورونا و921 حالة وفاة
سبق

سجّلت البرازيل 38307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و921 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان: وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5،848،959، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
01:26 AM

البرازيل تسجّل 38307 إصابات جديدة بكورونا و921 حالة وفاة

إجمالي الإصابات 5،848،959 والوفيات 165658 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برازيليا
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سجّلت البرازيل 38307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و921 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان: وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5،848،959، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658.

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