البرازيل تسجّل 38307 إصابات جديدة بكورونا و921 حالة وفاة

سجّلت البرازيل 38307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و921 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان: وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5،848،959، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658.
سجّلت البرازيل 38307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و921 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان: وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5،848،959، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658.فيروس كورونا الجديد البرازيل
سجّلت البرازيل 38307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و921 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان: وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5،848،959، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658.
سجّلت البرازيل 38307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و921 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان: وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5،848،959، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658.