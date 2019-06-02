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رئيس السنغال ورئيسة وزراء بنجلاديش يصلان إلى المدينة المنوّرة

لزيارة المسجد النبوي والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى

وصل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال؛ إلى المدينة المنوّرة، اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما -.

وفي وقت سابق اليوم، وصلت الشيخة حسينة واجد؛ رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش إلى المدينة المنوّرة، اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما -.

وكان في استقبالهما لدى وصولهما مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنوّرة وهيب السهلي؛ ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنوّرة مشهور الحميد؛ وعدد من المسؤولين.

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رئيس السنغال ورئيسة وزراء بنجلاديش يصلان إلى المدينة المنوّرة
سبق

وصل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال؛ إلى المدينة المنوّرة، اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما -.

وفي وقت سابق اليوم، وصلت الشيخة حسينة واجد؛ رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش إلى المدينة المنوّرة، اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما -.

وكان في استقبالهما لدى وصولهما مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنوّرة وهيب السهلي؛ ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنوّرة مشهور الحميد؛ وعدد من المسؤولين.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
12:02 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
01:11 PM

رئيس السنغال ورئيسة وزراء بنجلاديش يصلان إلى المدينة المنوّرة

لزيارة المسجد النبوي والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
6,868

وصل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال؛ إلى المدينة المنوّرة، اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما -.

وفي وقت سابق اليوم، وصلت الشيخة حسينة واجد؛ رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش إلى المدينة المنوّرة، اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما -.

وكان في استقبالهما لدى وصولهما مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنوّرة وهيب السهلي؛ ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنوّرة مشهور الحميد؛ وعدد من المسؤولين.

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