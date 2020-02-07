السفارة السعودية في لندن تدعو المواطنين لتوخي الحيطة بسبب سوء الأحوال الجوية

دعت للتواصل معها ومع الشرطة في حالة الطوارئ

طالبت سفارة السعودية لدى بريطانيا المواطنين السعوديين الموجودين فيها بتوخي الحيطة والحذر بسبب سوء الأحوال الجوية، وتوقُّع أمطار ورياح شديدة في بعض المناطق في المملكة المتحدة.

وذكرت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في "تويتر" مساء اليوم الجمعة: "نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وتوقُّع أمطار ورياح شديدة في بعض المناطق في المملكة المتحدة، وإغلاق الحدائق يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2019م، تأمل السفارة من المواطنين كافة توخي الحيطة والحذر، والتواصل مع الشرطة والسفارة في حالة الطوارئ".