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"الصحة": تسجيل 197 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 203 خلال الـ24 ساعة الماضية

13 ألف بلاغ حوادث تصادم ودهس وانقلاب بمكة خلال 2020

الحالات الوبائية والمعدية سجلّت ما يزيد عن 11,500 بلاغ

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، خلال 2020، بلاغات بوقوع عدد من الحوادث المرورية سجلت أرقاماً مرتفعة بواقع 13,978 حادث تصادم دهس وانقلاب سيارة.

واستقبلت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال عام 2020م (107,314) بلاغاً تم تمريرها إلى المراكز الاسعافية وتجاوبت معها الفرق مقدمة الخدمة للمرضى والمصابين بكل كفاءة ومهنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن حالة مريض عادي سجلت أعلى نسبة بلاغات (40,343) بلاغًا في حين كانت حالة تسمم بالامتصاص ثلاث حالات وهي أقل نسبة بلاغات، كما سجلت الحوادث المرورية أرقاماً مرتفعة (139,78)حادث تصادم دهس وانقلاب سيارة.

وذكر أن الحالات الوبائية والمعدية سجلت رقمًا عاليًا في إحصائية ،2020 وذلك بسبب "كوفيد 19"، حيث تعاملت الفرق الإسعافية مع (11,532) حالة تم إسعافها ونقلها إلى المستشفيات.

ولفت إلى أن الهيئة تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق "اسعفني" للهواتف الذكية الذي يدعم تسع لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية لكثير من الحالات الطارئة.

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13 ألف بلاغ حوادث تصادم ودهس وانقلاب بمكة خلال 2020
سبق

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، خلال 2020، بلاغات بوقوع عدد من الحوادث المرورية سجلت أرقاماً مرتفعة بواقع 13,978 حادث تصادم دهس وانقلاب سيارة.

واستقبلت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال عام 2020م (107,314) بلاغاً تم تمريرها إلى المراكز الاسعافية وتجاوبت معها الفرق مقدمة الخدمة للمرضى والمصابين بكل كفاءة ومهنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن حالة مريض عادي سجلت أعلى نسبة بلاغات (40,343) بلاغًا في حين كانت حالة تسمم بالامتصاص ثلاث حالات وهي أقل نسبة بلاغات، كما سجلت الحوادث المرورية أرقاماً مرتفعة (139,78)حادث تصادم دهس وانقلاب سيارة.

وذكر أن الحالات الوبائية والمعدية سجلت رقمًا عاليًا في إحصائية ،2020 وذلك بسبب "كوفيد 19"، حيث تعاملت الفرق الإسعافية مع (11,532) حالة تم إسعافها ونقلها إلى المستشفيات.

ولفت إلى أن الهيئة تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق "اسعفني" للهواتف الذكية الذي يدعم تسع لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية لكثير من الحالات الطارئة.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
04:33 PM

13 ألف بلاغ حوادث تصادم ودهس وانقلاب بمكة خلال 2020

الحالات الوبائية والمعدية سجلّت ما يزيد عن 11,500 بلاغ

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، خلال 2020، بلاغات بوقوع عدد من الحوادث المرورية سجلت أرقاماً مرتفعة بواقع 13,978 حادث تصادم دهس وانقلاب سيارة.

واستقبلت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال عام 2020م (107,314) بلاغاً تم تمريرها إلى المراكز الاسعافية وتجاوبت معها الفرق مقدمة الخدمة للمرضى والمصابين بكل كفاءة ومهنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن حالة مريض عادي سجلت أعلى نسبة بلاغات (40,343) بلاغًا في حين كانت حالة تسمم بالامتصاص ثلاث حالات وهي أقل نسبة بلاغات، كما سجلت الحوادث المرورية أرقاماً مرتفعة (139,78)حادث تصادم دهس وانقلاب سيارة.

وذكر أن الحالات الوبائية والمعدية سجلت رقمًا عاليًا في إحصائية ،2020 وذلك بسبب "كوفيد 19"، حيث تعاملت الفرق الإسعافية مع (11,532) حالة تم إسعافها ونقلها إلى المستشفيات.

ولفت إلى أن الهيئة تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق "اسعفني" للهواتف الذكية الذي يدعم تسع لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية لكثير من الحالات الطارئة.

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