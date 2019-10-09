النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تترأس اجتماعات الفريق العربي لشؤون التقييس

استعراض أبرز مخرجات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

استضافت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في مقرها بالرياض، أعمال اجتماع الفريق العربي لشؤون التقييس، الذي يُعقد تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ بهدف مناقشة وتبادل الآراء، والإعداد لأعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات من مختلف الدول العربية بشأن عدد من موضوعات التقييس الجاري مناقشتها في منظمات التقييس الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات، وتسليط الضوء على الموضوعات المتعلقة بالجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.

وشهد الاجتماع استعراضَ أهم مخرجات الاجتماع السابق، وأبرز مخرجات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ذات الصلة بقطاع التقييس، إضافة إلى عرض تقرير حول رؤية قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد للمدة الدراسية (2021- 2024)، وإعادة هيكلة المجموعات الدراسية بقطاع التقييس بالاتحاد، وأهم نتائج اجتماع الفريق الاستشاري لقطاع تقييس الاتصالات الأخير TSAG والفِرَق المنبثقة منه.

وخلال أعمال الاجتماع الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، عَقَد الفريق الإقليمي للمنطقة العربية التابع للجنة الدراسية رقم "20" بالاتحاد الدولي للاتصالات الذي ترأسه المملكة ممثلة في المدير العام للشؤون الدولية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن، جلسةً ناقش فيها عددًا من الموضوعات المتعلقة بأعمال اللجنة المختصة بتقنيات إنترنت الأشياء "IoT" والمدن والمجتمعات الذكية.

وقال رئيس الفريق العربي لشؤون التقييس المدير العام للبنية التحتية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المبدل: قيادة المملكة لأعمال هذا الفريق هي امتداد لجهودها ذات الصلة بتقييس الاتصالات وتقنية المعلومات، وتجسيد للإنجازات التي حققتها المملكة خلال المدة السابقة في هذا الشأن.

وأضاف: هذا الاجتماع يحدد خطة عمل التحضير للجمعية، وأولويات ومبادئ المجموعة العربية للجمعية.

يُذكر أن تقييس الاتصالات يُعنى بصياغة وإصدار المواصفات الفنية لتنظيم أداء وتوافق التقنيات داخل صناعة معينة؛ بهدف رفع جودة وكفاءة أداء المنتجات، والحد من انتشار المنتجات الرديئة، وتفادي وجود تكاليف إضافية على المنتجات؛ نتيجة لاختلاف المواصفات عما هو معمول به عالميًّا، وحماية المستخدمين من المخاطر الصحية، وحماية الطيف الترددي من التداخلات، وأخيرًا تمكين ودعم التقنيات الحديثة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تترأس اجتماعات الفريق العربي لشؤون التقييس
سبق

استضافت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في مقرها بالرياض، أعمال اجتماع الفريق العربي لشؤون التقييس، الذي يُعقد تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ بهدف مناقشة وتبادل الآراء، والإعداد لأعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات من مختلف الدول العربية بشأن عدد من موضوعات التقييس الجاري مناقشتها في منظمات التقييس الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات، وتسليط الضوء على الموضوعات المتعلقة بالجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.

وشهد الاجتماع استعراضَ أهم مخرجات الاجتماع السابق، وأبرز مخرجات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ذات الصلة بقطاع التقييس، إضافة إلى عرض تقرير حول رؤية قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد للمدة الدراسية (2021- 2024)، وإعادة هيكلة المجموعات الدراسية بقطاع التقييس بالاتحاد، وأهم نتائج اجتماع الفريق الاستشاري لقطاع تقييس الاتصالات الأخير TSAG والفِرَق المنبثقة منه.

وخلال أعمال الاجتماع الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، عَقَد الفريق الإقليمي للمنطقة العربية التابع للجنة الدراسية رقم "20" بالاتحاد الدولي للاتصالات الذي ترأسه المملكة ممثلة في المدير العام للشؤون الدولية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن، جلسةً ناقش فيها عددًا من الموضوعات المتعلقة بأعمال اللجنة المختصة بتقنيات إنترنت الأشياء "IoT" والمدن والمجتمعات الذكية.

وقال رئيس الفريق العربي لشؤون التقييس المدير العام للبنية التحتية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المبدل: قيادة المملكة لأعمال هذا الفريق هي امتداد لجهودها ذات الصلة بتقييس الاتصالات وتقنية المعلومات، وتجسيد للإنجازات التي حققتها المملكة خلال المدة السابقة في هذا الشأن.

وأضاف: هذا الاجتماع يحدد خطة عمل التحضير للجمعية، وأولويات ومبادئ المجموعة العربية للجمعية.

يُذكر أن تقييس الاتصالات يُعنى بصياغة وإصدار المواصفات الفنية لتنظيم أداء وتوافق التقنيات داخل صناعة معينة؛ بهدف رفع جودة وكفاءة أداء المنتجات، والحد من انتشار المنتجات الرديئة، وتفادي وجود تكاليف إضافية على المنتجات؛ نتيجة لاختلاف المواصفات عما هو معمول به عالميًّا، وحماية المستخدمين من المخاطر الصحية، وحماية الطيف الترددي من التداخلات، وأخيرًا تمكين ودعم التقنيات الحديثة.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
02:05 PM

المملكة تترأس اجتماعات الفريق العربي لشؤون التقييس

استعراض أبرز مخرجات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
145

استضافت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في مقرها بالرياض، أعمال اجتماع الفريق العربي لشؤون التقييس، الذي يُعقد تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ بهدف مناقشة وتبادل الآراء، والإعداد لأعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات من مختلف الدول العربية بشأن عدد من موضوعات التقييس الجاري مناقشتها في منظمات التقييس الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات، وتسليط الضوء على الموضوعات المتعلقة بالجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.

وشهد الاجتماع استعراضَ أهم مخرجات الاجتماع السابق، وأبرز مخرجات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ذات الصلة بقطاع التقييس، إضافة إلى عرض تقرير حول رؤية قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد للمدة الدراسية (2021- 2024)، وإعادة هيكلة المجموعات الدراسية بقطاع التقييس بالاتحاد، وأهم نتائج اجتماع الفريق الاستشاري لقطاع تقييس الاتصالات الأخير TSAG والفِرَق المنبثقة منه.

وخلال أعمال الاجتماع الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، عَقَد الفريق الإقليمي للمنطقة العربية التابع للجنة الدراسية رقم "20" بالاتحاد الدولي للاتصالات الذي ترأسه المملكة ممثلة في المدير العام للشؤون الدولية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن، جلسةً ناقش فيها عددًا من الموضوعات المتعلقة بأعمال اللجنة المختصة بتقنيات إنترنت الأشياء "IoT" والمدن والمجتمعات الذكية.

وقال رئيس الفريق العربي لشؤون التقييس المدير العام للبنية التحتية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المبدل: قيادة المملكة لأعمال هذا الفريق هي امتداد لجهودها ذات الصلة بتقييس الاتصالات وتقنية المعلومات، وتجسيد للإنجازات التي حققتها المملكة خلال المدة السابقة في هذا الشأن.

وأضاف: هذا الاجتماع يحدد خطة عمل التحضير للجمعية، وأولويات ومبادئ المجموعة العربية للجمعية.

يُذكر أن تقييس الاتصالات يُعنى بصياغة وإصدار المواصفات الفنية لتنظيم أداء وتوافق التقنيات داخل صناعة معينة؛ بهدف رفع جودة وكفاءة أداء المنتجات، والحد من انتشار المنتجات الرديئة، وتفادي وجود تكاليف إضافية على المنتجات؛ نتيجة لاختلاف المواصفات عما هو معمول به عالميًّا، وحماية المستخدمين من المخاطر الصحية، وحماية الطيف الترددي من التداخلات، وأخيرًا تمكين ودعم التقنيات الحديثة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,833
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,619
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,706
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,391

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة