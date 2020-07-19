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وفد عراقي رفيع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يصل الرياض

في إطار استمرار التعاون بين البلدين في القضايا الاستراتيجية

وصل إلى الرياض، اليوم، وفد عراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط علي عبدالأمير علاوي في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله وأعضاء الوفد العراقي في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير النقل المهندس صالح الجاسر، ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأمين العام للجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.

ويضم الوفد العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير التخطيط خالد بتال نجم، ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، ووزير الصحة العراقي الدكتور حسن محمد عباس التميمي، ووزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي حنتوش، ووزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، ووزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال مطر، والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي، ووكيل وزارة الخارجية العراقي الدكتور عبدالكريم هاشم، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان طه خلف الجنابي.

وتأتي هذه الزيارة في سياق عقد اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين الدولتين على المستوى الاستراتيجي، والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، وتعميق التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفد عراقي رفيع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يصل الرياض
سبق

وصل إلى الرياض، اليوم، وفد عراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط علي عبدالأمير علاوي في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله وأعضاء الوفد العراقي في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير النقل المهندس صالح الجاسر، ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأمين العام للجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.

ويضم الوفد العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير التخطيط خالد بتال نجم، ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، ووزير الصحة العراقي الدكتور حسن محمد عباس التميمي، ووزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي حنتوش، ووزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، ووزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال مطر، والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي، ووكيل وزارة الخارجية العراقي الدكتور عبدالكريم هاشم، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان طه خلف الجنابي.

وتأتي هذه الزيارة في سياق عقد اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين الدولتين على المستوى الاستراتيجي، والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، وتعميق التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
05:37 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
06:31 PM

وفد عراقي رفيع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يصل الرياض

في إطار استمرار التعاون بين البلدين في القضايا الاستراتيجية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصل إلى الرياض، اليوم، وفد عراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط علي عبدالأمير علاوي في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله وأعضاء الوفد العراقي في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير النقل المهندس صالح الجاسر، ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأمين العام للجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.

ويضم الوفد العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير التخطيط خالد بتال نجم، ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، ووزير الصحة العراقي الدكتور حسن محمد عباس التميمي، ووزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي حنتوش، ووزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، ووزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال مطر، والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي، ووكيل وزارة الخارجية العراقي الدكتور عبدالكريم هاشم، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان طه خلف الجنابي.

وتأتي هذه الزيارة في سياق عقد اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين الدولتين على المستوى الاستراتيجي، والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، وتعميق التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة.

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