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لأول مرة في فصل الربيع.. جبال تبوك تتزين بالثلوج

تزيّنت مرتفعات تبوك مساء اليوم بالحلّة البيضاء بعد تساقط الثلوج على مرتفعات شمال غرب تبوك، وتحديدًا منطقة الظهر الحدودية وجبال مركز علقان وجبل اللوز.

ولا يعد الثلج غريبًا على طقس منطقة تبوك الشتوي، فمرتفعات شمال غرب تبوك الظهر وعلقان واللوز وكذلك جنوب تبوك وقمم الجبال شاهقة الارتفاع في منطقة الحرّة؛ تكتسي كل عام بالثلوج، وتكرر في فصل الشتاء الواحد.

لكن اليوم ونحن نودع الشتاء قبل أيام ونعيش في بداية فصل الربيع لأول مرة تحدث هذه الظاهرة الكونية، وتتساقط الثلوج بشكل كثيف.

وكانت منطقة تبوك شهدت خلال اليومين الماضيين تقلبات جوية ورياحًا باردة شديدة كانت في بعض الأحيان محملة بالأتربة، ثم تلاها أمطار خفيفة متفرقة على بعض الأجزاء من منطقة تبوك.

وتشهد اليوم تبوك انخفاضًا في درجة الحرارة؛ ما اضطر الأهالي إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وقد يستمر ليومين قادمين حسب توقعات محللي الطقس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة في فصل الربيع.. جبال تبوك تتزين بالثلوج
سبق

تزيّنت مرتفعات تبوك مساء اليوم بالحلّة البيضاء بعد تساقط الثلوج على مرتفعات شمال غرب تبوك، وتحديدًا منطقة الظهر الحدودية وجبال مركز علقان وجبل اللوز.

ولا يعد الثلج غريبًا على طقس منطقة تبوك الشتوي، فمرتفعات شمال غرب تبوك الظهر وعلقان واللوز وكذلك جنوب تبوك وقمم الجبال شاهقة الارتفاع في منطقة الحرّة؛ تكتسي كل عام بالثلوج، وتكرر في فصل الشتاء الواحد.

لكن اليوم ونحن نودع الشتاء قبل أيام ونعيش في بداية فصل الربيع لأول مرة تحدث هذه الظاهرة الكونية، وتتساقط الثلوج بشكل كثيف.

وكانت منطقة تبوك شهدت خلال اليومين الماضيين تقلبات جوية ورياحًا باردة شديدة كانت في بعض الأحيان محملة بالأتربة، ثم تلاها أمطار خفيفة متفرقة على بعض الأجزاء من منطقة تبوك.

وتشهد اليوم تبوك انخفاضًا في درجة الحرارة؛ ما اضطر الأهالي إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وقد يستمر ليومين قادمين حسب توقعات محللي الطقس.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
09:15 PM

لأول مرة في فصل الربيع.. جبال تبوك تتزين بالثلوج

A A A
نواف الغضوري - تبوك
1
11,031

تزيّنت مرتفعات تبوك مساء اليوم بالحلّة البيضاء بعد تساقط الثلوج على مرتفعات شمال غرب تبوك، وتحديدًا منطقة الظهر الحدودية وجبال مركز علقان وجبل اللوز.

ولا يعد الثلج غريبًا على طقس منطقة تبوك الشتوي، فمرتفعات شمال غرب تبوك الظهر وعلقان واللوز وكذلك جنوب تبوك وقمم الجبال شاهقة الارتفاع في منطقة الحرّة؛ تكتسي كل عام بالثلوج، وتكرر في فصل الشتاء الواحد.

لكن اليوم ونحن نودع الشتاء قبل أيام ونعيش في بداية فصل الربيع لأول مرة تحدث هذه الظاهرة الكونية، وتتساقط الثلوج بشكل كثيف.

وكانت منطقة تبوك شهدت خلال اليومين الماضيين تقلبات جوية ورياحًا باردة شديدة كانت في بعض الأحيان محملة بالأتربة، ثم تلاها أمطار خفيفة متفرقة على بعض الأجزاء من منطقة تبوك.

وتشهد اليوم تبوك انخفاضًا في درجة الحرارة؛ ما اضطر الأهالي إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وقد يستمر ليومين قادمين حسب توقعات محللي الطقس.

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