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النائب العام يستقبل سفير قيرغيزيا لدى المملكة

بحثا التعاون بين البلدين في المجالات العدلية والنيابية

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في المقر الرئيس للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية قيرغيزيا، تولون طور غانبايف، والوفد المرافق له.

ورحب النائب العام في بداية اللقاء بالضيف القرغيزي، مشيدًا بالعلاقة الوثيقة بين البلدين.

واستعرض الجانبان عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل التعاون بين المملكة وجمهورية قيرغيزيا، في المجالات العدلية والنيابية، وتعزيز العلاقات بين جهازي النيابة العامة في كِلا البلدين.

وفي ختام الزيارة، أبدى السفير القرغيزي سعادته بزيارة مقر النيابة العامة، مقدمًا شكره للنائب العام على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

النائب العام سفير قيرغيزيا لدى المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النائب العام يستقبل سفير قيرغيزيا لدى المملكة
سبق

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في المقر الرئيس للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية قيرغيزيا، تولون طور غانبايف، والوفد المرافق له.

ورحب النائب العام في بداية اللقاء بالضيف القرغيزي، مشيدًا بالعلاقة الوثيقة بين البلدين.

واستعرض الجانبان عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل التعاون بين المملكة وجمهورية قيرغيزيا، في المجالات العدلية والنيابية، وتعزيز العلاقات بين جهازي النيابة العامة في كِلا البلدين.

وفي ختام الزيارة، أبدى السفير القرغيزي سعادته بزيارة مقر النيابة العامة، مقدمًا شكره للنائب العام على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
04:59 PM

النائب العام يستقبل سفير قيرغيزيا لدى المملكة

بحثا التعاون بين البلدين في المجالات العدلية والنيابية

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حمد الفراج - الرياض
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719

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في المقر الرئيس للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية قيرغيزيا، تولون طور غانبايف، والوفد المرافق له.

ورحب النائب العام في بداية اللقاء بالضيف القرغيزي، مشيدًا بالعلاقة الوثيقة بين البلدين.

واستعرض الجانبان عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل التعاون بين المملكة وجمهورية قيرغيزيا، في المجالات العدلية والنيابية، وتعزيز العلاقات بين جهازي النيابة العامة في كِلا البلدين.

وفي ختام الزيارة، أبدى السفير القرغيزي سعادته بزيارة مقر النيابة العامة، مقدمًا شكره للنائب العام على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

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