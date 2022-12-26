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مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

تمرُّ علينا مخالفات من العمالة في المطاعم والمقاهي والمحال والمخابز.. ولا نعلم أننا أصحاب حق، وكم يتلاعب بنا العمالة دون أن ندري، بل كم يتطاول علينا أحدهم عندما تسأل عن موضوع، وكأنك تسلبه شيئًا يملكه.

البلديات لم تقصر في هذا الموضوع، ووضعت أرقامًا للتواصل على مدار الساعة، ووضعت كذلك الكثير من التنبيهات التي توضح حق المستهلك في جميع السلع، وتواريخها، وأنواعها ومنشئها.

هل تعلم أن عدم توافر الصامولي في المخابز مخالفة، وكذلك عدم توافر هواء مجاني للكفرات في محطات الوقود يُعتبر مخالفة، وأيضًا لوحة ممنوع الوقوف لغير الزبائن مخالفة، وكذلك عدم تغطية اللحوم الطازجة بشاش نظيف (وما أكثر ما نشتري لحوم غير مغطاة).. وغيرها من حقوق تمنع التلاعب والاحتيال على الزبون.

كذلك خلط الأسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع مخالفة، ونشر الغسيل خارج حدود البناء المطل على الشارع يعتبر مخالفة، وغيرها الكثير مما نجهله.

عدم إلمام المستهلك بأغلب تلك المخالفات تتشارك فيه مع البلدية التي تقوم بجهود مميزة في المتابعة، وتحديد نوعية المخالفات، ولكن في المقابل لا تبرز تلك الجهود بالشكل الصحيح (مجرد نشر على موقع البلدية)، وهذا لا يكفي، بل يفترض أن يتم النشر في وسائل الإعلام كافة على فترات موضحًا فيها مخالفات كل مجال، سواء المتعلقة بالنظافة أو المباني أو المحال.. وخلافه.

عندما نتحدث عن الغرامات فإننا نقصد تصحيح العمل وتجويده، وليس الهدف فرض الغرامات فقط؛ حتى لا نترك فرصة لضعاف النفوس للتلاعب والاحتيال.

عبدالرحمن المرشد

الرئيسية/ المملكة

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مخالفة عدم وجود الصامولي؟!
سبق

تمرُّ علينا مخالفات من العمالة في المطاعم والمقاهي والمحال والمخابز.. ولا نعلم أننا أصحاب حق، وكم يتلاعب بنا العمالة دون أن ندري، بل كم يتطاول علينا أحدهم عندما تسأل عن موضوع، وكأنك تسلبه شيئًا يملكه.

البلديات لم تقصر في هذا الموضوع، ووضعت أرقامًا للتواصل على مدار الساعة، ووضعت كذلك الكثير من التنبيهات التي توضح حق المستهلك في جميع السلع، وتواريخها، وأنواعها ومنشئها.

هل تعلم أن عدم توافر الصامولي في المخابز مخالفة، وكذلك عدم توافر هواء مجاني للكفرات في محطات الوقود يُعتبر مخالفة، وأيضًا لوحة ممنوع الوقوف لغير الزبائن مخالفة، وكذلك عدم تغطية اللحوم الطازجة بشاش نظيف (وما أكثر ما نشتري لحوم غير مغطاة).. وغيرها من حقوق تمنع التلاعب والاحتيال على الزبون.

كذلك خلط الأسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع مخالفة، ونشر الغسيل خارج حدود البناء المطل على الشارع يعتبر مخالفة، وغيرها الكثير مما نجهله.

عدم إلمام المستهلك بأغلب تلك المخالفات تتشارك فيه مع البلدية التي تقوم بجهود مميزة في المتابعة، وتحديد نوعية المخالفات، ولكن في المقابل لا تبرز تلك الجهود بالشكل الصحيح (مجرد نشر على موقع البلدية)، وهذا لا يكفي، بل يفترض أن يتم النشر في وسائل الإعلام كافة على فترات موضحًا فيها مخالفات كل مجال، سواء المتعلقة بالنظافة أو المباني أو المحال.. وخلافه.

عندما نتحدث عن الغرامات فإننا نقصد تصحيح العمل وتجويده، وليس الهدف فرض الغرامات فقط؛ حتى لا نترك فرصة لضعاف النفوس للتلاعب والاحتيال.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:42 AM

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد - الرياض
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706

تمرُّ علينا مخالفات من العمالة في المطاعم والمقاهي والمحال والمخابز.. ولا نعلم أننا أصحاب حق، وكم يتلاعب بنا العمالة دون أن ندري، بل كم يتطاول علينا أحدهم عندما تسأل عن موضوع، وكأنك تسلبه شيئًا يملكه.

البلديات لم تقصر في هذا الموضوع، ووضعت أرقامًا للتواصل على مدار الساعة، ووضعت كذلك الكثير من التنبيهات التي توضح حق المستهلك في جميع السلع، وتواريخها، وأنواعها ومنشئها.

هل تعلم أن عدم توافر الصامولي في المخابز مخالفة، وكذلك عدم توافر هواء مجاني للكفرات في محطات الوقود يُعتبر مخالفة، وأيضًا لوحة ممنوع الوقوف لغير الزبائن مخالفة، وكذلك عدم تغطية اللحوم الطازجة بشاش نظيف (وما أكثر ما نشتري لحوم غير مغطاة).. وغيرها من حقوق تمنع التلاعب والاحتيال على الزبون.

كذلك خلط الأسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع مخالفة، ونشر الغسيل خارج حدود البناء المطل على الشارع يعتبر مخالفة، وغيرها الكثير مما نجهله.

عدم إلمام المستهلك بأغلب تلك المخالفات تتشارك فيه مع البلدية التي تقوم بجهود مميزة في المتابعة، وتحديد نوعية المخالفات، ولكن في المقابل لا تبرز تلك الجهود بالشكل الصحيح (مجرد نشر على موقع البلدية)، وهذا لا يكفي، بل يفترض أن يتم النشر في وسائل الإعلام كافة على فترات موضحًا فيها مخالفات كل مجال، سواء المتعلقة بالنظافة أو المباني أو المحال.. وخلافه.

عندما نتحدث عن الغرامات فإننا نقصد تصحيح العمل وتجويده، وليس الهدف فرض الغرامات فقط؛ حتى لا نترك فرصة لضعاف النفوس للتلاعب والاحتيال.

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