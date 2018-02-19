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فيديو لـ"مكافحة التستر": إغلاق منشآت ارتكبت التستر التجاري

تحولت بؤرًا للجريمة ومرتعًا للعمالة المخالفة وبيع السلع المغشوشة

نشر البرنامج الوطني لمكافحة التستر عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمنشآت تجارية جرى إغلاقها لتورط ملاكها في ارتكاب جريمة التستر التجاري.

وأشار البرنامج أن هذه المنشآت المخالفة كانت بؤراً لجريمة التستر التجاري ومرتعاً للعمالة المخالفة وبيع السلع المغشوشة والمقلدة، مبيناً أن إغلاقها في الفترة التصحيحية يمثل فرصة تجارية واستثمارية لأبناء وبنات الوطن.

وشملت حملة الإغلاق جميع الأنشطة التجارية، ومن ذلك أنشطة: التموينات، ومغاسل الملابس، ومحال الحلاقة، وصالونات التجميل، ومحال الكهرباء والسباكة، والمطاعم ومحال بيع الفواكه والخضروات، وورش السيارات والصيانة للمركبات وغيرها.

وتوزعت مواقع هذه الأنشطة لتشمل مناطق ومدن المملكة كافة.

التستر التجاري مكافحة التستر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو لـ"مكافحة التستر": إغلاق منشآت ارتكبت التستر التجاري
سبق

نشر البرنامج الوطني لمكافحة التستر عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمنشآت تجارية جرى إغلاقها لتورط ملاكها في ارتكاب جريمة التستر التجاري.

وأشار البرنامج أن هذه المنشآت المخالفة كانت بؤراً لجريمة التستر التجاري ومرتعاً للعمالة المخالفة وبيع السلع المغشوشة والمقلدة، مبيناً أن إغلاقها في الفترة التصحيحية يمثل فرصة تجارية واستثمارية لأبناء وبنات الوطن.

وشملت حملة الإغلاق جميع الأنشطة التجارية، ومن ذلك أنشطة: التموينات، ومغاسل الملابس، ومحال الحلاقة، وصالونات التجميل، ومحال الكهرباء والسباكة، والمطاعم ومحال بيع الفواكه والخضروات، وورش السيارات والصيانة للمركبات وغيرها.

وتوزعت مواقع هذه الأنشطة لتشمل مناطق ومدن المملكة كافة.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
05:00 PM

فيديو لـ"مكافحة التستر": إغلاق منشآت ارتكبت التستر التجاري

تحولت بؤرًا للجريمة ومرتعًا للعمالة المخالفة وبيع السلع المغشوشة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
5,700

نشر البرنامج الوطني لمكافحة التستر عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمنشآت تجارية جرى إغلاقها لتورط ملاكها في ارتكاب جريمة التستر التجاري.

وأشار البرنامج أن هذه المنشآت المخالفة كانت بؤراً لجريمة التستر التجاري ومرتعاً للعمالة المخالفة وبيع السلع المغشوشة والمقلدة، مبيناً أن إغلاقها في الفترة التصحيحية يمثل فرصة تجارية واستثمارية لأبناء وبنات الوطن.

وشملت حملة الإغلاق جميع الأنشطة التجارية، ومن ذلك أنشطة: التموينات، ومغاسل الملابس، ومحال الحلاقة، وصالونات التجميل، ومحال الكهرباء والسباكة، والمطاعم ومحال بيع الفواكه والخضروات، وورش السيارات والصيانة للمركبات وغيرها.

وتوزعت مواقع هذه الأنشطة لتشمل مناطق ومدن المملكة كافة.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,151
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