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"أمانة الرياض" تبدأ بتركيب منظمات الدخول الذكية على طريق الملك فهد

بهدف تحسين المشهد الحضري وتقليل أزمنة الرحلات داخل المدينة

بدأت أمانة منطقة الرياض بتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "منظمات الدخول الذكية على طريق الملك فهد"، باستخدام تقنية التنظيم الآلي (Ramp Metering) في المنطقة الواقعة ما بين تقاطعه مع طريقي الملك عبدالله ومكة المكرمة، وذلك ضمن جهود الأمانة للتحول نحو المدينة الذكية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وترتكز مبادرة "منظمات الدخول" على الاستفادة من أحدث التقنيات في تنظيم حركة المركبات من مسار الخدمة إلى المسار الرئيس، وتحقيق الكفاءة في انسيابية التنقل من خلال ابتكار تصاميم مرورية ذات جودة عالية تراعي جوانب السلامة وتحرص على تحسين تجربة مستخدمي الطريق.

وتهدف المبادرة إلى تحسين المشهد الحضري لمدينة الرياض، وتقليل أزمنة الرحلات داخل المدينة، إضافة إلى مساهمتها في تحسين سلوك مستخدمي الطريق وزيادة وعيهم، ورفع مستوى السلامة المرورية، وزيادة كفاءة شبكة الطرق، وتقليل نسبة الانبعاثات الضارة.

وتأتي المبادرة في سياق اهتمام أمانة الرياض بتحسين المشهد الحضري للمدينة، والارتقاء بكفاءة الطرق وتحقيق انسيابية أكبر في حركتها، حيث تسعى إلى التكامل فيما بين مبادراتها المتنوعة الهادفة إلى تعزيز تنافسية المدينة على المستوى الدولي، وتوظيف المنجزات التقنية المتطورة لخدمة السكّان والزوار.

وتحرص أمانة منطقة الرياض على تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الحكوميّة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكّان، حيث تعد مبادرة "منظمات الدخول على طريق الملك فهد" نموذجاً للشراكة الفاعلة فيما بينها وبين الإدارة العامة للمرور، وامتداداً لمختلف الشراكات الناجحة والهادفة إلى تحقيق تطلعات السكّان في مدينتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الرياض" تبدأ بتركيب منظمات الدخول الذكية على طريق الملك فهد
سبق

بدأت أمانة منطقة الرياض بتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "منظمات الدخول الذكية على طريق الملك فهد"، باستخدام تقنية التنظيم الآلي (Ramp Metering) في المنطقة الواقعة ما بين تقاطعه مع طريقي الملك عبدالله ومكة المكرمة، وذلك ضمن جهود الأمانة للتحول نحو المدينة الذكية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وترتكز مبادرة "منظمات الدخول" على الاستفادة من أحدث التقنيات في تنظيم حركة المركبات من مسار الخدمة إلى المسار الرئيس، وتحقيق الكفاءة في انسيابية التنقل من خلال ابتكار تصاميم مرورية ذات جودة عالية تراعي جوانب السلامة وتحرص على تحسين تجربة مستخدمي الطريق.

وتهدف المبادرة إلى تحسين المشهد الحضري لمدينة الرياض، وتقليل أزمنة الرحلات داخل المدينة، إضافة إلى مساهمتها في تحسين سلوك مستخدمي الطريق وزيادة وعيهم، ورفع مستوى السلامة المرورية، وزيادة كفاءة شبكة الطرق، وتقليل نسبة الانبعاثات الضارة.

وتأتي المبادرة في سياق اهتمام أمانة الرياض بتحسين المشهد الحضري للمدينة، والارتقاء بكفاءة الطرق وتحقيق انسيابية أكبر في حركتها، حيث تسعى إلى التكامل فيما بين مبادراتها المتنوعة الهادفة إلى تعزيز تنافسية المدينة على المستوى الدولي، وتوظيف المنجزات التقنية المتطورة لخدمة السكّان والزوار.

وتحرص أمانة منطقة الرياض على تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الحكوميّة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكّان، حيث تعد مبادرة "منظمات الدخول على طريق الملك فهد" نموذجاً للشراكة الفاعلة فيما بينها وبين الإدارة العامة للمرور، وامتداداً لمختلف الشراكات الناجحة والهادفة إلى تحقيق تطلعات السكّان في مدينتهم.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
11:12 PM
اخر تعديل
22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
12:39 AM

"أمانة الرياض" تبدأ بتركيب منظمات الدخول الذكية على طريق الملك فهد

بهدف تحسين المشهد الحضري وتقليل أزمنة الرحلات داخل المدينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت أمانة منطقة الرياض بتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "منظمات الدخول الذكية على طريق الملك فهد"، باستخدام تقنية التنظيم الآلي (Ramp Metering) في المنطقة الواقعة ما بين تقاطعه مع طريقي الملك عبدالله ومكة المكرمة، وذلك ضمن جهود الأمانة للتحول نحو المدينة الذكية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وترتكز مبادرة "منظمات الدخول" على الاستفادة من أحدث التقنيات في تنظيم حركة المركبات من مسار الخدمة إلى المسار الرئيس، وتحقيق الكفاءة في انسيابية التنقل من خلال ابتكار تصاميم مرورية ذات جودة عالية تراعي جوانب السلامة وتحرص على تحسين تجربة مستخدمي الطريق.

وتهدف المبادرة إلى تحسين المشهد الحضري لمدينة الرياض، وتقليل أزمنة الرحلات داخل المدينة، إضافة إلى مساهمتها في تحسين سلوك مستخدمي الطريق وزيادة وعيهم، ورفع مستوى السلامة المرورية، وزيادة كفاءة شبكة الطرق، وتقليل نسبة الانبعاثات الضارة.

وتأتي المبادرة في سياق اهتمام أمانة الرياض بتحسين المشهد الحضري للمدينة، والارتقاء بكفاءة الطرق وتحقيق انسيابية أكبر في حركتها، حيث تسعى إلى التكامل فيما بين مبادراتها المتنوعة الهادفة إلى تعزيز تنافسية المدينة على المستوى الدولي، وتوظيف المنجزات التقنية المتطورة لخدمة السكّان والزوار.

وتحرص أمانة منطقة الرياض على تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الحكوميّة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكّان، حيث تعد مبادرة "منظمات الدخول على طريق الملك فهد" نموذجاً للشراكة الفاعلة فيما بينها وبين الإدارة العامة للمرور، وامتداداً لمختلف الشراكات الناجحة والهادفة إلى تحقيق تطلعات السكّان في مدينتهم.

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