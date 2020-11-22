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"لن تكون هناك رحمة".. الجيش الإثيوبي يتأهب لتطويق عاصمة "تيغراي"

"تسيجاي" أشار إلى اعتزام القوات استخدام الدبابات

أفاد المتحدث العسكري الكولونيل ديجين تسيجاي، اليوم (الأحد)، بأن الجيش الإثيوبي يتأهب لتطويق العاصمة ميكيلي، التي يسيطر عليها المتمردون في منطقة تيغراي بالدبابات، وقد يستخدم نيران المدفعية في محاولة

لإنهاء حرب استمرت قرابة ثلاثة أسابيع.

وأضاف "تسيجاي" لهيئة الإذاعة الإثيوبية، أن المراحل التالية هي الجزء الحاسم من العملية، وهو تطويق ميكيلي بالدبابات.

وقال: "نريد أن نرسل رسالة إلى الجمهور في ميكيلي لإنقاذ أنفسكم من أي هجوم مدفعي وتحرير أنفسكم من المجلس العسكري، بعد ذلك لن تكون هناك رحمة"، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيتها، ذكرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي ترفض التنازل عن حكمها في المنطقة الشمالية، أن قواتها تحفر الخنادق وتقف بحزم.

ومن جانبه، قال زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغري ديبريتسيون جبريمايكل: "تطويق ميكيل هو خطتهم لكنهم لن يتمكنوا من ذلك، فالجبهة الجنوبية، لم يتمكنوا من التحرك بوصة واحدة لأكثر من أسبوع، إنهم يرسلون موجات تلو موجات ولكن دون جدوى".

الجيش الإثيوبي العاصمة ميكيلي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"لن تكون هناك رحمة".. الجيش الإثيوبي يتأهب لتطويق عاصمة "تيغراي"
سبق

أفاد المتحدث العسكري الكولونيل ديجين تسيجاي، اليوم (الأحد)، بأن الجيش الإثيوبي يتأهب لتطويق العاصمة ميكيلي، التي يسيطر عليها المتمردون في منطقة تيغراي بالدبابات، وقد يستخدم نيران المدفعية في محاولة

لإنهاء حرب استمرت قرابة ثلاثة أسابيع.

وأضاف "تسيجاي" لهيئة الإذاعة الإثيوبية، أن المراحل التالية هي الجزء الحاسم من العملية، وهو تطويق ميكيلي بالدبابات.

وقال: "نريد أن نرسل رسالة إلى الجمهور في ميكيلي لإنقاذ أنفسكم من أي هجوم مدفعي وتحرير أنفسكم من المجلس العسكري، بعد ذلك لن تكون هناك رحمة"، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيتها، ذكرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي ترفض التنازل عن حكمها في المنطقة الشمالية، أن قواتها تحفر الخنادق وتقف بحزم.

ومن جانبه، قال زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغري ديبريتسيون جبريمايكل: "تطويق ميكيل هو خطتهم لكنهم لن يتمكنوا من ذلك، فالجبهة الجنوبية، لم يتمكنوا من التحرك بوصة واحدة لأكثر من أسبوع، إنهم يرسلون موجات تلو موجات ولكن دون جدوى".

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
02:41 PM

"لن تكون هناك رحمة".. الجيش الإثيوبي يتأهب لتطويق عاصمة "تيغراي"

"تسيجاي" أشار إلى اعتزام القوات استخدام الدبابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد المتحدث العسكري الكولونيل ديجين تسيجاي، اليوم (الأحد)، بأن الجيش الإثيوبي يتأهب لتطويق العاصمة ميكيلي، التي يسيطر عليها المتمردون في منطقة تيغراي بالدبابات، وقد يستخدم نيران المدفعية في محاولة

لإنهاء حرب استمرت قرابة ثلاثة أسابيع.

وأضاف "تسيجاي" لهيئة الإذاعة الإثيوبية، أن المراحل التالية هي الجزء الحاسم من العملية، وهو تطويق ميكيلي بالدبابات.

وقال: "نريد أن نرسل رسالة إلى الجمهور في ميكيلي لإنقاذ أنفسكم من أي هجوم مدفعي وتحرير أنفسكم من المجلس العسكري، بعد ذلك لن تكون هناك رحمة"، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيتها، ذكرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي ترفض التنازل عن حكمها في المنطقة الشمالية، أن قواتها تحفر الخنادق وتقف بحزم.

ومن جانبه، قال زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغري ديبريتسيون جبريمايكل: "تطويق ميكيل هو خطتهم لكنهم لن يتمكنوا من ذلك، فالجبهة الجنوبية، لم يتمكنوا من التحرك بوصة واحدة لأكثر من أسبوع، إنهم يرسلون موجات تلو موجات ولكن دون جدوى".

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