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الأمم المتحدة تدعو إلى اقتناص الفرصة للتوصل لحل سياسي في اليمن

"غريفيث" طالب بالتفاوض بحسن نية ودون شروط

دعت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أطراف النزاع في اليمن إلى اقتناص الفرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي، فيما عقدت أبرز القوى جلسة مفاوضات في برلين.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتنغ ريفيث، خلال مؤتمر صحفي في برلين: "إنه الوقت المناسب لإبداء قيادة مسؤولة. وأدعو أطراف النزاع إلى اقتناص الفرصة السانحة الآن، والتفاوض بحسن نية ودون شروط مسبقة لحل هذا النزاع"، وفقًا لـ"فرانس 24".

والتقى "غريفيث" الذي يزور العاصمة الألمانية وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

ويقف "ماس" وراء اجتماع مرتقب بعد الظهر بين كبار المسؤولين من دول رئيسية عدة بهدف دعم جهود الأمم المتحدة لحل هذا النزاع المستمر منذ عام 2015.

ويجمع هذا الاجتماع عبر الفيديو ممثلين عن مجموعة "الدول الخمس+4" التي تم إنشاؤها في خريف عام 2019 من أجل اليمن، وتتكون من القوى الخمس التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، إضافة إلى ألمانيا والسويد والكويت والاتحاد الأوروبي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمم المتحدة تدعو إلى اقتناص الفرصة للتوصل لحل سياسي في اليمن
سبق

دعت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أطراف النزاع في اليمن إلى اقتناص الفرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي، فيما عقدت أبرز القوى جلسة مفاوضات في برلين.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتنغ ريفيث، خلال مؤتمر صحفي في برلين: "إنه الوقت المناسب لإبداء قيادة مسؤولة. وأدعو أطراف النزاع إلى اقتناص الفرصة السانحة الآن، والتفاوض بحسن نية ودون شروط مسبقة لحل هذا النزاع"، وفقًا لـ"فرانس 24".

والتقى "غريفيث" الذي يزور العاصمة الألمانية وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

ويقف "ماس" وراء اجتماع مرتقب بعد الظهر بين كبار المسؤولين من دول رئيسية عدة بهدف دعم جهود الأمم المتحدة لحل هذا النزاع المستمر منذ عام 2015.

ويجمع هذا الاجتماع عبر الفيديو ممثلين عن مجموعة "الدول الخمس+4" التي تم إنشاؤها في خريف عام 2019 من أجل اليمن، وتتكون من القوى الخمس التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، إضافة إلى ألمانيا والسويد والكويت والاتحاد الأوروبي.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
09:10 PM

الأمم المتحدة تدعو إلى اقتناص الفرصة للتوصل لحل سياسي في اليمن

"غريفيث" طالب بالتفاوض بحسن نية ودون شروط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أطراف النزاع في اليمن إلى اقتناص الفرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي، فيما عقدت أبرز القوى جلسة مفاوضات في برلين.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتنغ ريفيث، خلال مؤتمر صحفي في برلين: "إنه الوقت المناسب لإبداء قيادة مسؤولة. وأدعو أطراف النزاع إلى اقتناص الفرصة السانحة الآن، والتفاوض بحسن نية ودون شروط مسبقة لحل هذا النزاع"، وفقًا لـ"فرانس 24".

والتقى "غريفيث" الذي يزور العاصمة الألمانية وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

ويقف "ماس" وراء اجتماع مرتقب بعد الظهر بين كبار المسؤولين من دول رئيسية عدة بهدف دعم جهود الأمم المتحدة لحل هذا النزاع المستمر منذ عام 2015.

ويجمع هذا الاجتماع عبر الفيديو ممثلين عن مجموعة "الدول الخمس+4" التي تم إنشاؤها في خريف عام 2019 من أجل اليمن، وتتكون من القوى الخمس التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، إضافة إلى ألمانيا والسويد والكويت والاتحاد الأوروبي.

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