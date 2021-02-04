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رسميًّا.. الشباب يعزز هجومه بالنيجيري "إيغالو"

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، يوم الأربعاء، توقيعها رسميًّا مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في صفقة انتقال حر؛ ليصبح مهاجمًا للفريق العاصمي لمدة موسمين ونصف.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل قال فيها: "وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع المهاجم الدولي أوديـون إيغالو لمدة موسمين ونصف، قادمًا من نادي شانغهاي الصيني.

وأضاف: "بدورها تمنّت إدارة النادي التوفيق للمهاجم الدولي النيجيري في مسـيرته الرياضية المقبلة مع "شيخ الأندية".

وخاض إيغالو عدة مغامرات بين القارات؛ إذ بدأ مسيرته في نادي جوليوس بيرغر النيجيري قبل الانتقال إلى لين النرويجي ومنه إلى أودنيزي الإيطالي وغرناطة الإسباني، قبل أن يلعب لواتفورد الإنكليزي ويحط رحاله لاحقًا في ياتاي الصيني. وبعد عامين مع الأخير انتقل إيغالو إلى شانغهاي شنهوا، ولعب معارًا بعدها في مانشستر يونايتد لعام ونصف.

وكان الشباب فسخ عقده مع المهاجم الكاميروني ماكيتي ديوب بالتراضي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، كما أعلن عن عدد من التعاقدات المحلية في الفترة نفسها؛ وهم: عمار النجار، وعبدالله الجوعي، ونادر الشراري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًّا.. الشباب يعزز هجومه بالنيجيري "إيغالو"
سبق

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، يوم الأربعاء، توقيعها رسميًّا مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في صفقة انتقال حر؛ ليصبح مهاجمًا للفريق العاصمي لمدة موسمين ونصف.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل قال فيها: "وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع المهاجم الدولي أوديـون إيغالو لمدة موسمين ونصف، قادمًا من نادي شانغهاي الصيني.

وأضاف: "بدورها تمنّت إدارة النادي التوفيق للمهاجم الدولي النيجيري في مسـيرته الرياضية المقبلة مع "شيخ الأندية".

وخاض إيغالو عدة مغامرات بين القارات؛ إذ بدأ مسيرته في نادي جوليوس بيرغر النيجيري قبل الانتقال إلى لين النرويجي ومنه إلى أودنيزي الإيطالي وغرناطة الإسباني، قبل أن يلعب لواتفورد الإنكليزي ويحط رحاله لاحقًا في ياتاي الصيني. وبعد عامين مع الأخير انتقل إيغالو إلى شانغهاي شنهوا، ولعب معارًا بعدها في مانشستر يونايتد لعام ونصف.

وكان الشباب فسخ عقده مع المهاجم الكاميروني ماكيتي ديوب بالتراضي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، كما أعلن عن عدد من التعاقدات المحلية في الفترة نفسها؛ وهم: عمار النجار، وعبدالله الجوعي، ونادر الشراري.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
08:10 PM

رسميًّا.. الشباب يعزز هجومه بالنيجيري "إيغالو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، يوم الأربعاء، توقيعها رسميًّا مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في صفقة انتقال حر؛ ليصبح مهاجمًا للفريق العاصمي لمدة موسمين ونصف.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل قال فيها: "وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع المهاجم الدولي أوديـون إيغالو لمدة موسمين ونصف، قادمًا من نادي شانغهاي الصيني.

وأضاف: "بدورها تمنّت إدارة النادي التوفيق للمهاجم الدولي النيجيري في مسـيرته الرياضية المقبلة مع "شيخ الأندية".

وخاض إيغالو عدة مغامرات بين القارات؛ إذ بدأ مسيرته في نادي جوليوس بيرغر النيجيري قبل الانتقال إلى لين النرويجي ومنه إلى أودنيزي الإيطالي وغرناطة الإسباني، قبل أن يلعب لواتفورد الإنكليزي ويحط رحاله لاحقًا في ياتاي الصيني. وبعد عامين مع الأخير انتقل إيغالو إلى شانغهاي شنهوا، ولعب معارًا بعدها في مانشستر يونايتد لعام ونصف.

وكان الشباب فسخ عقده مع المهاجم الكاميروني ماكيتي ديوب بالتراضي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، كما أعلن عن عدد من التعاقدات المحلية في الفترة نفسها؛ وهم: عمار النجار، وعبدالله الجوعي، ونادر الشراري.

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