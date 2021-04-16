بالصور.. هطول أمطار على شمال الطائف

الأهالي يتنزهون مع الالتزام بالاحترازات

تصوير: ماجد عسيري

شهد شمال محافظة الطائف، اليوم الجمعة، هطول أمطار تراوحت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد؛ وسط أجواء غائمة على المحافظة، وتوقعات بهطول أمطار عليها خلال الساعات القليلة القادمة.

وطالت الأمطار شمال الطائف كبري مطار الطائف والعرفاء وغيرها من الأماكن القريبة مصحوبة بزخات من البرد؛ فيما سالت على إثرها الكثير من الأودية، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، على المحافظة والعديد من المراكز التابعة لها.

وأسهمت هذه الأمطار بخروج الكثير الاستمتاع بهذه الأجواء الماطرة وسط تقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

وكانت الجهات المعنية قد دعت إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.