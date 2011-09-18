النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العثيم للاستثمار تعلن عن خطة طموحة بإضافة 20 مجمعًا تجاريًّا جديدًا بتكلفة تتجاوز ١٠ مليارات ريال

كشفها رئيس مجلس الإدارة

كشفت شركة عبد الله العثيم للاستثمار عن خطتها التوسعية بحلول عام ٢٠٣٠ التي تتضمن افتتاح 20 مجمعًا تجاريًّا جديدًا في العديد من مناطق المملكة بتكلفة تتجاوز "١٠" مليارات ريال.

وأكد الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة، أن الخطة التوسعية للشركة تأتي في إطار رسالة الشركة وتوجهها لتعزيز ريادتها في مجال صناعة المجمعات الكبرى ذات المعايير العالمية، والتي تعد إضافة مهمة لمنظومة النهضة التنموية المستدامة التي تشهدها المملكة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتها الرشيدة، وتماشيًا مع رؤية 2030 التي تتبنّى نموذجًا تحوليًّا مثاليًّا يتطلب مشاريع عملاقة ونموذجية تواكب هذا التحول وتتفاعل معه.

وأضاف العثيم: إن هذه الخطة التوسعية تستوعب رؤية الشركة في مجال صناعة المجمعات التجارية الكبرى والمتكاملة الخدمات ذات المعايير العالمية، والتي تعد من أهم الوجهات الترفيهية والسياحية في المملكة، فضلًا عن النمو المتسارع في مفهوم التسوق ودخول العديد من العلامات التجارية العالمية للسوق السعودي.

وأضاف العثيم أن التوسع في مجال المجمعات التجارية الكبرى ينعكس إيجابًا على قطاع مبيعات التجزئة وزيادة فعالية ونشاط الأسواق وتحسين البيئة التنافسية، وتقديم الخدمات الترفيهية والسياحية للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للشاب السعودي من الجنسين؛ حيث يتوقع أن تسهم الـ"20" مولًا الجديدة في توفير أكثر من "30" ألف وظيفة في مختلف التخصصات الإدارية والفنية والمبيعات والأمنية، وذلك بحلول ٢٠٣٠.

ستنقل هذه المجمعات نشاط الشركة إلى مدن جديدة أبرزها: الجبيل - الخبر - جدة - مكة المكرمة - المدينة المنورة - تبوك - المذنب - الخرج - أبها - جيزان - ينبع - سكاكا - القطيف.

هذا وتمتلك شركة عبد الله العثيم للاستثمار حاليًّا ثمانية مجمعات تجارية كبرى في كل من: الرياض "الربوة – خريص" - الدمام - الأحساء - بريدة - عنيزة - حائل - عرعر، بإجمالي عدد محلات يفوق ٣٢٥٠ محلًّا مؤجرًا، ويجري العمل على افتتاح مجمعين تجاريين في النصف الأول من العام القادم في مدينتَي حفر الباطن والخفجي.

تعدّ مجمعات العثيم للاستثمار إضافة مميزة لمنظومة المجمعات التجارية المتكاملة بالمملكة، والتي تسهم في إرساء مفاهيم جديدة للتسوق والترفيه العائلي الذي يلبّي تطلعات الزوار من مختلف الأعمار؛ حيث تحظى بالاهتمام من قبل المتسوقين، وخاصةً الأسر، ويتجاوز عدد زوارها اليومي 120 ألف زائر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
العثيم للاستثمار تعلن عن خطة طموحة بإضافة 20 مجمعًا تجاريًّا جديدًا بتكلفة تتجاوز ١٠ مليارات ريال
سبق

كشفت شركة عبد الله العثيم للاستثمار عن خطتها التوسعية بحلول عام ٢٠٣٠ التي تتضمن افتتاح 20 مجمعًا تجاريًّا جديدًا في العديد من مناطق المملكة بتكلفة تتجاوز "١٠" مليارات ريال.

وأكد الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة، أن الخطة التوسعية للشركة تأتي في إطار رسالة الشركة وتوجهها لتعزيز ريادتها في مجال صناعة المجمعات الكبرى ذات المعايير العالمية، والتي تعد إضافة مهمة لمنظومة النهضة التنموية المستدامة التي تشهدها المملكة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتها الرشيدة، وتماشيًا مع رؤية 2030 التي تتبنّى نموذجًا تحوليًّا مثاليًّا يتطلب مشاريع عملاقة ونموذجية تواكب هذا التحول وتتفاعل معه.

وأضاف العثيم: إن هذه الخطة التوسعية تستوعب رؤية الشركة في مجال صناعة المجمعات التجارية الكبرى والمتكاملة الخدمات ذات المعايير العالمية، والتي تعد من أهم الوجهات الترفيهية والسياحية في المملكة، فضلًا عن النمو المتسارع في مفهوم التسوق ودخول العديد من العلامات التجارية العالمية للسوق السعودي.

وأضاف العثيم أن التوسع في مجال المجمعات التجارية الكبرى ينعكس إيجابًا على قطاع مبيعات التجزئة وزيادة فعالية ونشاط الأسواق وتحسين البيئة التنافسية، وتقديم الخدمات الترفيهية والسياحية للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للشاب السعودي من الجنسين؛ حيث يتوقع أن تسهم الـ"20" مولًا الجديدة في توفير أكثر من "30" ألف وظيفة في مختلف التخصصات الإدارية والفنية والمبيعات والأمنية، وذلك بحلول ٢٠٣٠.

ستنقل هذه المجمعات نشاط الشركة إلى مدن جديدة أبرزها: الجبيل - الخبر - جدة - مكة المكرمة - المدينة المنورة - تبوك - المذنب - الخرج - أبها - جيزان - ينبع - سكاكا - القطيف.

هذا وتمتلك شركة عبد الله العثيم للاستثمار حاليًّا ثمانية مجمعات تجارية كبرى في كل من: الرياض "الربوة – خريص" - الدمام - الأحساء - بريدة - عنيزة - حائل - عرعر، بإجمالي عدد محلات يفوق ٣٢٥٠ محلًّا مؤجرًا، ويجري العمل على افتتاح مجمعين تجاريين في النصف الأول من العام القادم في مدينتَي حفر الباطن والخفجي.

تعدّ مجمعات العثيم للاستثمار إضافة مميزة لمنظومة المجمعات التجارية المتكاملة بالمملكة، والتي تسهم في إرساء مفاهيم جديدة للتسوق والترفيه العائلي الذي يلبّي تطلعات الزوار من مختلف الأعمار؛ حيث تحظى بالاهتمام من قبل المتسوقين، وخاصةً الأسر، ويتجاوز عدد زوارها اليومي 120 ألف زائر.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
12:56 PM

العثيم للاستثمار تعلن عن خطة طموحة بإضافة 20 مجمعًا تجاريًّا جديدًا بتكلفة تتجاوز ١٠ مليارات ريال

كشفها رئيس مجلس الإدارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
6,620

كشفت شركة عبد الله العثيم للاستثمار عن خطتها التوسعية بحلول عام ٢٠٣٠ التي تتضمن افتتاح 20 مجمعًا تجاريًّا جديدًا في العديد من مناطق المملكة بتكلفة تتجاوز "١٠" مليارات ريال.

وأكد الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة، أن الخطة التوسعية للشركة تأتي في إطار رسالة الشركة وتوجهها لتعزيز ريادتها في مجال صناعة المجمعات الكبرى ذات المعايير العالمية، والتي تعد إضافة مهمة لمنظومة النهضة التنموية المستدامة التي تشهدها المملكة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتها الرشيدة، وتماشيًا مع رؤية 2030 التي تتبنّى نموذجًا تحوليًّا مثاليًّا يتطلب مشاريع عملاقة ونموذجية تواكب هذا التحول وتتفاعل معه.

وأضاف العثيم: إن هذه الخطة التوسعية تستوعب رؤية الشركة في مجال صناعة المجمعات التجارية الكبرى والمتكاملة الخدمات ذات المعايير العالمية، والتي تعد من أهم الوجهات الترفيهية والسياحية في المملكة، فضلًا عن النمو المتسارع في مفهوم التسوق ودخول العديد من العلامات التجارية العالمية للسوق السعودي.

وأضاف العثيم أن التوسع في مجال المجمعات التجارية الكبرى ينعكس إيجابًا على قطاع مبيعات التجزئة وزيادة فعالية ونشاط الأسواق وتحسين البيئة التنافسية، وتقديم الخدمات الترفيهية والسياحية للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للشاب السعودي من الجنسين؛ حيث يتوقع أن تسهم الـ"20" مولًا الجديدة في توفير أكثر من "30" ألف وظيفة في مختلف التخصصات الإدارية والفنية والمبيعات والأمنية، وذلك بحلول ٢٠٣٠.

ستنقل هذه المجمعات نشاط الشركة إلى مدن جديدة أبرزها: الجبيل - الخبر - جدة - مكة المكرمة - المدينة المنورة - تبوك - المذنب - الخرج - أبها - جيزان - ينبع - سكاكا - القطيف.

هذا وتمتلك شركة عبد الله العثيم للاستثمار حاليًّا ثمانية مجمعات تجارية كبرى في كل من: الرياض "الربوة – خريص" - الدمام - الأحساء - بريدة - عنيزة - حائل - عرعر، بإجمالي عدد محلات يفوق ٣٢٥٠ محلًّا مؤجرًا، ويجري العمل على افتتاح مجمعين تجاريين في النصف الأول من العام القادم في مدينتَي حفر الباطن والخفجي.

تعدّ مجمعات العثيم للاستثمار إضافة مميزة لمنظومة المجمعات التجارية المتكاملة بالمملكة، والتي تسهم في إرساء مفاهيم جديدة للتسوق والترفيه العائلي الذي يلبّي تطلعات الزوار من مختلف الأعمار؛ حيث تحظى بالاهتمام من قبل المتسوقين، وخاصةً الأسر، ويتجاوز عدد زوارها اليومي 120 ألف زائر.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,742
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,668
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,086

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة