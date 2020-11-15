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"ترامب" يعترف: بايدن فاز لأن الانتخابات مزورة

في تغريدة على "تويتر" قبل قليل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منافسه الديمقراطي جو بايدن فاز في الانتخابات "لأن الانتخابات مزورة"، جاء ذلك في تغريدة لـ"ترامب" على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل.
وقال "ترامب" في تغريدته: بايدن فاز لأن الانتخابات كانت مزورة. لا يُسمح بمراقبي أو مراقبي التصويت، التصويت مجدولة من قبل الشركة المملوكة للقطاع الخاص، ذات السمعة السيئة"!

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"ترامب" يعترف: بايدن فاز لأن الانتخابات مزورة
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منافسه الديمقراطي جو بايدن فاز في الانتخابات "لأن الانتخابات مزورة"، جاء ذلك في تغريدة لـ"ترامب" على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل.
وقال "ترامب" في تغريدته: بايدن فاز لأن الانتخابات كانت مزورة. لا يُسمح بمراقبي أو مراقبي التصويت، التصويت مجدولة من قبل الشركة المملوكة للقطاع الخاص، ذات السمعة السيئة"!

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
04:29 PM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
05:22 PM

"ترامب" يعترف: بايدن فاز لأن الانتخابات مزورة

في تغريدة على "تويتر" قبل قليل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,299

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منافسه الديمقراطي جو بايدن فاز في الانتخابات "لأن الانتخابات مزورة"، جاء ذلك في تغريدة لـ"ترامب" على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل.
وقال "ترامب" في تغريدته: بايدن فاز لأن الانتخابات كانت مزورة. لا يُسمح بمراقبي أو مراقبي التصويت، التصويت مجدولة من قبل الشركة المملوكة للقطاع الخاص، ذات السمعة السيئة"!

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