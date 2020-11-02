جمعية البر الخيرية بـ"عجلان" تودع مخصصات أغسطس وسبتمبر في حسابات الأيتام

ضمن الإعانات الشهرية

أودعت جمعية البر الخيرية ببلدة عجلان بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين إعانات أبنائها الأيتام عن أغسطس وسبتمبر 2020.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، المهندس أبو بكر المرحبي، إن الإعانات أودعت في حسابات الأيتام تسهيلاً عليهم، وتوفيرًا للاحتياجات الأساسية والضرورية لهم.

وقدّم مجلس الإدارة شكره وتقديره للمؤسسات الداعمة والمانحة كـ(مؤسسة الملوان الوقفية، ومؤسسة اللؤلؤة الوقفية) لدعمها المستمر، وكفالتها الشهرية لأيتام عجلان. وكذلك الشكر والتقدير للمتبرعين من أهل البذل والعطاء والخير والإحسان المشاركين والداعمين لهذه الكفالات، داعين الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناتهم.



