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ضمن برامج ‎جودة الحياة.. زراعة مليون زهرة شتوية متنوعة في مختلف شوارع القطيف

يأتي ذلك ضمن مستهدفات مبادرة معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري

اكملت أمانة المنطقة الشرقية ضمن برامج ‎جودة الحياة من زراعة مليون زهرة شتوية متنوعة في مختلف الشوارع والميادين والمتنزهات العامة والواجهة البحرية في محافظة القطيف.

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن مستهدفات مبادرة معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري، وإيجاد مناخ صديق للبيئة، وزيادة مساحات الزهور المزروعة، ونصيب الفرد منها في مختلف مدن المنطقة ومحافظاتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضمن برامج ‎جودة الحياة.. زراعة مليون زهرة شتوية متنوعة في مختلف شوارع القطيف
سبق

اكملت أمانة المنطقة الشرقية ضمن برامج ‎جودة الحياة من زراعة مليون زهرة شتوية متنوعة في مختلف الشوارع والميادين والمتنزهات العامة والواجهة البحرية في محافظة القطيف.

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن مستهدفات مبادرة معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري، وإيجاد مناخ صديق للبيئة، وزيادة مساحات الزهور المزروعة، ونصيب الفرد منها في مختلف مدن المنطقة ومحافظاتها.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
09:16 AM

ضمن برامج ‎جودة الحياة.. زراعة مليون زهرة شتوية متنوعة في مختلف شوارع القطيف

يأتي ذلك ضمن مستهدفات مبادرة معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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اكملت أمانة المنطقة الشرقية ضمن برامج ‎جودة الحياة من زراعة مليون زهرة شتوية متنوعة في مختلف الشوارع والميادين والمتنزهات العامة والواجهة البحرية في محافظة القطيف.

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن مستهدفات مبادرة معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري، وإيجاد مناخ صديق للبيئة، وزيادة مساحات الزهور المزروعة، ونصيب الفرد منها في مختلف مدن المنطقة ومحافظاتها.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,533
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,742
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,468
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,409

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