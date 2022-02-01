"كاوست" تشارك في رعاية "LEAP" لاستكشاف وتعزيز تقنيات المستقبل

انطلقت فعالياته في الرياض تحت شعار "عين على المستقبل"

عقدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) شراكة مع مؤتمر (LEAP)، الحدث التقني والعالمي الأكبر على الإطلاق، الذي يستضيف خبراء التقنيات المستقبلية وأعضاء مجتمع التقنية العالمي تحت منصة واحدة؛ وذلك لطرح أفكارهم الواعدة، ومناقشة سُبل مواجهة التحديات التقنية في العالم. وهو المؤتمر الذي انطلقت فعالياته اليوم في الرياض تحت شعار "عين على المستقبل"، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل بهدف جذب الاستثمار الدولي للمملكة، وتسريع التحوُّل الرقمي من خلال تطوير واعتماد أحدث التقنيات والحلول العلمية المبتكرة.

ويستهدف مؤتمر (LEAP) حضور ومشاركة 40 ألف زائر دولي من 80 دولة، وسيكون بمنزلة حدث تقني بارز مهم للمملكة، ومنصة عالمية لبيئة الابتكار، ويهدف لاستقطاب أفضل العقول في العالم من الشركات الرائدة ورواد الأعمال الملهمين، وتوصيلهم بقادة الأعمال والقيادات الحكومية والمستثمرين وغيرهم لوضع الحلول للتحديات العالمية الأكثر إلحاحًا من خلال التقنيات الناشئة.

وسيتناول المؤتمر قطاعات رئيسية، مثل: الصحة، والتمويل، والطاقة، والتعليم، والمدن الذكية وغيرها. وتأتي مشاركة كاوست في هذا المؤتمر من خلال رعايتها مسابقة الشركات الناشئة الحصرية: "روكيت فيول".

وستنضم "كاوست" إلى لجنة تحكيم عالمية تتألف من نخبة من المستثمرين المتمرسين الذين سيقع على عاتقهم اختيار أسماء رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المتميزة التي تستحق جوائز نقدية تصل إلى مليون دولار. وستتيح كاوست الفرصة لأفضل المبتكرين وأصحاب الأفكار التجارية الواعدة المشاركين في المؤتمر للانضمام إليها.

وبذلك تشترك الجامعة ومؤتمر "LEAP" في الهدف نفسه المتمثل بجذب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المتطورة إلى السعودية؛ الأمر الذي يُعزِّز مكانة السعودية، ودورها بوصفها مركزًا للتقنية والابتكار في العالم.

كما تشارك "كاوست" مع شركة "إريكسون" في حلقة نقاش بعنوان "تقنية الاتصالات 5G: تمهيد الطريق للصناعة"، يديرها البروفيسور محمد سليم العلويني في "كاوست".

وتمتلك "كاوست" سجلاً متميزًا في تطوير الشركات الناشئة الناجحة. ورعايتها حدثًا دوليًّا وعالميًّا بهذا الحجم، يؤكد التزامها الأصيل بمواصلة رسالتها في دفع آفاق التقنيات الجديدة، ودعم إيصالها للسوق المحلية والعالمية. ويتضح هذا جليًّا من خلال عدد الشركات الناشئة فيها، والمشاركة في المؤتمر، التي يتجاوز عددها 15 شركة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

• كيورا (Cura)، وهي منصة رقمية تربط المرضى بالأطباء، وتُمكِّنهم من تلقي الرعاية الصحية عند الطلب تقريبًا دون انتظار موعد في المستشفى أو العيادة.

• بوليميرون (Polymeron)، وهي شركة ناشئة تهدف للتقليل من استخدام البلاستيك ونفاياته، من خلال تصنيع مواد بلاستيكية صديقة للبيئة من النفايات الزراعية العضوية، تكون قابلة للتحلل الحيوي بنسبة 100٪.

• لوجيكسا (Logexa)، توفر منصة لخدمات التخزين عند الطلب في مناطق جغرافية متعددة في المملكة العربية السعودية.

• ثيمار، شبكة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمويل المشتريات. تربط منصتها بين المشترين من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمستثمرين من خلال منصة التمويل عبر الإنترنت.

وقال الدكتور كيفن كولين، نائب رئيس كاوست للابتكار: "كاوست متحمسة للانضمام لمؤتمر عالمي كبير بحجم (LEAP) ، يركز على جذب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة، والانخراط مع متحدثين دوليين بارزين في مناقشات بناءة وهادفة، تتناول أهم القضايا العالمية، وتطرح حلولاً للتحديات الكبيرة التي تمرُّ بها البشرية".

يُذكر أن الجهود المتميزة لـ"كاوست" لحل قضايا الاستدامة، مثل الطاقة والمياه والغذاء والمناخ والصحة، يجعلها في موقع متميز للمساهمة في مؤتمر (LEAP)، وخصوصًا أن المؤتمر سيتناول تقنيات الطاقة المستقبلية التي ستعزز ريادة المنطقة في مجال النفط والغاز، إضافة لطرحه حلول الرعاية الصحية والأمن الغذائي والمائي في المنطقة، التي تتواءم مع المبادرات الاستراتيجية المستمرة للجامعة منذ نشأتها.

وستساهم هذه المشاركة بتعريف الجمهور العالمي بكاوست، وببرامجها العالمية في مجال تطوير ودعم ريادة الأعمال، وستسلط الضوء على القدرات الهائلة للجامعة، وما تمتلكه من تقنيات وحلول متطورة، وأبحاث أكاديمية عالية المستوى؛ تجعلها في صدارة المؤسسات البحثية الوطنية المعنية بتنويع اقتصاد السعودية، وتحقيق رؤية 2030 الطموحة.



