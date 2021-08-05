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الأمين العام للاتحاد العربي يلتقي سفير المغرب في المملكة

لبحث ترتيبات نهائي كأس محمد السادس

التقى الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي في الرياض بسفير المملكة المغربية لدى المملكة العربية السعودية، الدكتور مصطفى المنصوري.

وتم استعراض ترتيبات نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بين ناديي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي في الـ21 من أغسطس الحالي بالرباط.

من جهة أخرى أجريت بمدينة الرياض مراسم قرعة بطولة كأس العرب للسيدات 2021، التي ستقام منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي حتى 6 سبتمبر القادم، بحضور الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم وعضو مجلس إدارة الاتحاد سمر نصار "عن بعد".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأمين العام للاتحاد العربي يلتقي سفير المغرب في المملكة
سبق

التقى الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي في الرياض بسفير المملكة المغربية لدى المملكة العربية السعودية، الدكتور مصطفى المنصوري.

وتم استعراض ترتيبات نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بين ناديي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي في الـ21 من أغسطس الحالي بالرباط.

من جهة أخرى أجريت بمدينة الرياض مراسم قرعة بطولة كأس العرب للسيدات 2021، التي ستقام منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي حتى 6 سبتمبر القادم، بحضور الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم وعضو مجلس إدارة الاتحاد سمر نصار "عن بعد".

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
09:26 PM

الأمين العام للاتحاد العربي يلتقي سفير المغرب في المملكة

لبحث ترتيبات نهائي كأس محمد السادس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي في الرياض بسفير المملكة المغربية لدى المملكة العربية السعودية، الدكتور مصطفى المنصوري.

وتم استعراض ترتيبات نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بين ناديي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي في الـ21 من أغسطس الحالي بالرباط.

من جهة أخرى أجريت بمدينة الرياض مراسم قرعة بطولة كأس العرب للسيدات 2021، التي ستقام منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي حتى 6 سبتمبر القادم، بحضور الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم وعضو مجلس إدارة الاتحاد سمر نصار "عن بعد".

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