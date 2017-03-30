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بعد انهيار الليرة.. "أردوغان" يناشد الأتراك تحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي والذهب

وسط قلق من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية

بعد أن تسبب تغيير محافظ البنك المركزي في هبوط الليرة حوالى 12% في أسبوع، ومع بوادر الانهيار الاقتصادي المتوالية؛ ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك تحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي والذهب من خلال المؤسسات المالية قائلًا إن ذلك يمثل استراتيجية تعود بالنفع عليهم وعلى البلاد.

وأقال أردوغان الأسبوع الماضي محافظ البنك المركزي السابق ناجي آغبال، وعيّن محله صهاب كافجي أوغلو الذي يؤيد آراء أردوغان بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم.

ووفق "سكاي نيوز عربية" أدى هذا التغيير إلى اضطرابات في السوق، وسط قلق من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية مثل فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد انهيار الليرة.. "أردوغان" يناشد الأتراك تحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي والذهب
سبق

بعد أن تسبب تغيير محافظ البنك المركزي في هبوط الليرة حوالى 12% في أسبوع، ومع بوادر الانهيار الاقتصادي المتوالية؛ ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك تحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي والذهب من خلال المؤسسات المالية قائلًا إن ذلك يمثل استراتيجية تعود بالنفع عليهم وعلى البلاد.

وأقال أردوغان الأسبوع الماضي محافظ البنك المركزي السابق ناجي آغبال، وعيّن محله صهاب كافجي أوغلو الذي يؤيد آراء أردوغان بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم.

ووفق "سكاي نيوز عربية" أدى هذا التغيير إلى اضطرابات في السوق، وسط قلق من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية مثل فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
11:11 AM

بعد انهيار الليرة.. "أردوغان" يناشد الأتراك تحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي والذهب

وسط قلق من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أن تسبب تغيير محافظ البنك المركزي في هبوط الليرة حوالى 12% في أسبوع، ومع بوادر الانهيار الاقتصادي المتوالية؛ ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك تحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي والذهب من خلال المؤسسات المالية قائلًا إن ذلك يمثل استراتيجية تعود بالنفع عليهم وعلى البلاد.

وأقال أردوغان الأسبوع الماضي محافظ البنك المركزي السابق ناجي آغبال، وعيّن محله صهاب كافجي أوغلو الذي يؤيد آراء أردوغان بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم.

ووفق "سكاي نيوز عربية" أدى هذا التغيير إلى اضطرابات في السوق، وسط قلق من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية مثل فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها.

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