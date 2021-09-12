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نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى الـ 7 مساءً

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 3 محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وخباش، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى الـ 7 مساءً
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وخباش، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
08:52 AM

نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى الـ 7 مساءً

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 3 محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وخباش، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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