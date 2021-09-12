نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى الـ 7 مساءً
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 3 محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وخباش، وحبونا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى الـ 7 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-12
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وخباش، وحبونا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
08:52 AM
نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى الـ 7 مساءً
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 3 محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وخباش، وحبونا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.