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قبل انطلاقة الأحد.. وزير التعليم يطلع على مستوى الجاهزية بالمدارس

مؤكدًا أهمية حصول جميع الطلبة على جرعتين من لقاح كورونا للحضور

تفقّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم؛ عددًا من مدارس البنين والبنات بمدينة الرياض؛ للتأكد من مستوى الجاهزية لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد الذي يبدأ الأحد المقبل.

واطلع خلال الجولة على جهود واستعدادات المدارس في تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، وتطبيق الأدلة التشغيلية في المدارس، وتوفر الاحتياجات كافة للعودة الحضورية الآمنة، منوهًا إلى الدعم السخي وغير المحدود من القيادة الحكيمة لقطاع التعليم ومنسوبيه، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعودتهم الآمنة حضوريًّا.

كما شارك الوزير آل الشيخ في تسليم عدد من الطلاب لكتبهم الدراسية، مؤكدًا أهمية حصول جميع الطلبة على جرعتين من لقاح كورونا للحضور إلى المدرسة، كما التقى بالمعلمين والمعلمات، مشيدًا بجهودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية، واستعدادهم المبكر لمواكبة عملية التطوير في المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الثلاثة.

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قبل انطلاقة الأحد.. وزير التعليم يطلع على مستوى الجاهزية بالمدارس
سبق

تفقّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم؛ عددًا من مدارس البنين والبنات بمدينة الرياض؛ للتأكد من مستوى الجاهزية لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد الذي يبدأ الأحد المقبل.

واطلع خلال الجولة على جهود واستعدادات المدارس في تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، وتطبيق الأدلة التشغيلية في المدارس، وتوفر الاحتياجات كافة للعودة الحضورية الآمنة، منوهًا إلى الدعم السخي وغير المحدود من القيادة الحكيمة لقطاع التعليم ومنسوبيه، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعودتهم الآمنة حضوريًّا.

كما شارك الوزير آل الشيخ في تسليم عدد من الطلاب لكتبهم الدراسية، مؤكدًا أهمية حصول جميع الطلبة على جرعتين من لقاح كورونا للحضور إلى المدرسة، كما التقى بالمعلمين والمعلمات، مشيدًا بجهودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية، واستعدادهم المبكر لمواكبة عملية التطوير في المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الثلاثة.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
08:02 PM

قبل انطلاقة الأحد.. وزير التعليم يطلع على مستوى الجاهزية بالمدارس

مؤكدًا أهمية حصول جميع الطلبة على جرعتين من لقاح كورونا للحضور

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
10
10,854

تفقّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم؛ عددًا من مدارس البنين والبنات بمدينة الرياض؛ للتأكد من مستوى الجاهزية لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد الذي يبدأ الأحد المقبل.

واطلع خلال الجولة على جهود واستعدادات المدارس في تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، وتطبيق الأدلة التشغيلية في المدارس، وتوفر الاحتياجات كافة للعودة الحضورية الآمنة، منوهًا إلى الدعم السخي وغير المحدود من القيادة الحكيمة لقطاع التعليم ومنسوبيه، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعودتهم الآمنة حضوريًّا.

كما شارك الوزير آل الشيخ في تسليم عدد من الطلاب لكتبهم الدراسية، مؤكدًا أهمية حصول جميع الطلبة على جرعتين من لقاح كورونا للحضور إلى المدرسة، كما التقى بالمعلمين والمعلمات، مشيدًا بجهودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية، واستعدادهم المبكر لمواكبة عملية التطوير في المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الثلاثة.

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