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300 جهاز تعقيم و40 فرقة.. هكذا تستعد "مكافحة الأوبئة" بالحرم لصلاة الجمعة

"السويهري": 150 موظفًا يعملون على تحقيق التباعد الجسدي و30 كاميرا فحص

جهّزت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، كافة جهودها بمزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، من تعقيم جميع المصليات داخل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه للمصلين استعدادًا لصلاة يوم الجمعة، تفعيلًا لتوجيهات الجهات المعنية والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وقال مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري: "أنهت الإدارة جميع استعداداتها من وضع الخطط الهندسية، والموارد البشرية والمواد الخاصة بالتعقيم على مدار الساعة؛ بما يقارب (5000) لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات و(40) فرقة ميدانية تعمل على تعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية، ودورات المياه".

وأضاف: "مواد التعقيم يتم اختيارها بعناية فائقة؛ بحيث تكون صديقة للبيئة، وقد تم نشر أكثر من (300) جهاز آلي لتعقيم الأيدي عالي الجودة، تم توزيعها في عامة البيت العتيق".

وأردف "السويهري": "الموارد البشرية التي تسعى لخدمة المصلين تبلغ (150) موظفًا يعملون على تحقيق التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامات والإشراف على (30) كاميرا تعمل على مسار محدد لتطبيق التباعد أثناء الفحص الحراري، ولمتابعة عمل العمالة التي يبلغ عددها أكثر من (450) عاملًا".

واختتم: "هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبَل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري".

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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300 جهاز تعقيم و40 فرقة.. هكذا تستعد "مكافحة الأوبئة" بالحرم لصلاة الجمعة
سبق

جهّزت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، كافة جهودها بمزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، من تعقيم جميع المصليات داخل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه للمصلين استعدادًا لصلاة يوم الجمعة، تفعيلًا لتوجيهات الجهات المعنية والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وقال مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري: "أنهت الإدارة جميع استعداداتها من وضع الخطط الهندسية، والموارد البشرية والمواد الخاصة بالتعقيم على مدار الساعة؛ بما يقارب (5000) لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات و(40) فرقة ميدانية تعمل على تعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية، ودورات المياه".

وأضاف: "مواد التعقيم يتم اختيارها بعناية فائقة؛ بحيث تكون صديقة للبيئة، وقد تم نشر أكثر من (300) جهاز آلي لتعقيم الأيدي عالي الجودة، تم توزيعها في عامة البيت العتيق".

وأردف "السويهري": "الموارد البشرية التي تسعى لخدمة المصلين تبلغ (150) موظفًا يعملون على تحقيق التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامات والإشراف على (30) كاميرا تعمل على مسار محدد لتطبيق التباعد أثناء الفحص الحراري، ولمتابعة عمل العمالة التي يبلغ عددها أكثر من (450) عاملًا".

واختتم: "هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبَل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري".

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
01:07 PM

300 جهاز تعقيم و40 فرقة.. هكذا تستعد "مكافحة الأوبئة" بالحرم لصلاة الجمعة

"السويهري": 150 موظفًا يعملون على تحقيق التباعد الجسدي و30 كاميرا فحص

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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جهّزت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، كافة جهودها بمزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، من تعقيم جميع المصليات داخل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه للمصلين استعدادًا لصلاة يوم الجمعة، تفعيلًا لتوجيهات الجهات المعنية والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وقال مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري: "أنهت الإدارة جميع استعداداتها من وضع الخطط الهندسية، والموارد البشرية والمواد الخاصة بالتعقيم على مدار الساعة؛ بما يقارب (5000) لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات و(40) فرقة ميدانية تعمل على تعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية، ودورات المياه".

وأضاف: "مواد التعقيم يتم اختيارها بعناية فائقة؛ بحيث تكون صديقة للبيئة، وقد تم نشر أكثر من (300) جهاز آلي لتعقيم الأيدي عالي الجودة، تم توزيعها في عامة البيت العتيق".

وأردف "السويهري": "الموارد البشرية التي تسعى لخدمة المصلين تبلغ (150) موظفًا يعملون على تحقيق التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامات والإشراف على (30) كاميرا تعمل على مسار محدد لتطبيق التباعد أثناء الفحص الحراري، ولمتابعة عمل العمالة التي يبلغ عددها أكثر من (450) عاملًا".

واختتم: "هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبَل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري".

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