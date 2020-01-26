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الطيارون الأجانب في "ملتقى الطيران الخامس" يرتدون الزي السعودي

عبروا عن حبهم للمملكة وشعبها المضياف

في لفتة طيبة أبداها عدد من أمهر الطيارين في العالم الذين شاركوا في عروض "ملتقى الطيران العام الخامس" الذي احتضنته الرياض، واختتم فعالياته مساء أمس السبت، حرصوا على ارتداء "الزي السعودي"، وشوهدوا وهم يتجولون في ساحة العروض بعد أن فرغوا من أداء عروضهم، كما تجولوا بها في شوارع الرياض ومراكزها التجارية.

الطيارون وهم من الجنسيات البريطانية، الألمانية، الإيطالية، البولندية، والسويدية، والذين كانوا سعداء وهم بالزي السعودي، قالوا إنهم "فعلوا ذلك تقديرًا للمملكة العربية السعودية وشعبها المضياف، وكبادرة على محبتهم للشعب السعودي، كما عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في فعاليات الملتقى وتقديم عروض الطيران الاحترافية".

وأضافوا: أنهم "كانوا سعداء بتجاوب وتفاعل وسعادة الجمهور السعودي وهو يشاهد هذه العروض، كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية والمؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي الأمير سلطان بن سلمان، لدعوتهم للمشاركة في الملتقى والاحتفاء بهم".

وكان الملتقى الذي نظمه نادي الطيران السعودي، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، واستمر ثلاثة أيام قد شهد إقبالاً واسعًا من جمهور الزائرين الذين أبدوا إعجابهم واستمتاعهم بما حشد لهم الملتقى من فعاليات وعروض مبهرة ومشوقة، قدمها مجموعة كبيرة من أشهر فرق الطيران في العالم، إضافة للفرق السعودية التي قدمت عروضًا مختلفة مثل القفز المظلي الحر، فضلاً عن مشاركة الفريق الإماراتي.

ملتقى الطيران العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطيارون الأجانب في "ملتقى الطيران الخامس" يرتدون الزي السعودي
سبق

في لفتة طيبة أبداها عدد من أمهر الطيارين في العالم الذين شاركوا في عروض "ملتقى الطيران العام الخامس" الذي احتضنته الرياض، واختتم فعالياته مساء أمس السبت، حرصوا على ارتداء "الزي السعودي"، وشوهدوا وهم يتجولون في ساحة العروض بعد أن فرغوا من أداء عروضهم، كما تجولوا بها في شوارع الرياض ومراكزها التجارية.

الطيارون وهم من الجنسيات البريطانية، الألمانية، الإيطالية، البولندية، والسويدية، والذين كانوا سعداء وهم بالزي السعودي، قالوا إنهم "فعلوا ذلك تقديرًا للمملكة العربية السعودية وشعبها المضياف، وكبادرة على محبتهم للشعب السعودي، كما عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في فعاليات الملتقى وتقديم عروض الطيران الاحترافية".

وأضافوا: أنهم "كانوا سعداء بتجاوب وتفاعل وسعادة الجمهور السعودي وهو يشاهد هذه العروض، كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية والمؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي الأمير سلطان بن سلمان، لدعوتهم للمشاركة في الملتقى والاحتفاء بهم".

وكان الملتقى الذي نظمه نادي الطيران السعودي، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، واستمر ثلاثة أيام قد شهد إقبالاً واسعًا من جمهور الزائرين الذين أبدوا إعجابهم واستمتاعهم بما حشد لهم الملتقى من فعاليات وعروض مبهرة ومشوقة، قدمها مجموعة كبيرة من أشهر فرق الطيران في العالم، إضافة للفرق السعودية التي قدمت عروضًا مختلفة مثل القفز المظلي الحر، فضلاً عن مشاركة الفريق الإماراتي.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
06:58 PM

الطيارون الأجانب في "ملتقى الطيران الخامس" يرتدون الزي السعودي

عبروا عن حبهم للمملكة وشعبها المضياف

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عبدالله الراجحي - الرياض
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في لفتة طيبة أبداها عدد من أمهر الطيارين في العالم الذين شاركوا في عروض "ملتقى الطيران العام الخامس" الذي احتضنته الرياض، واختتم فعالياته مساء أمس السبت، حرصوا على ارتداء "الزي السعودي"، وشوهدوا وهم يتجولون في ساحة العروض بعد أن فرغوا من أداء عروضهم، كما تجولوا بها في شوارع الرياض ومراكزها التجارية.

الطيارون وهم من الجنسيات البريطانية، الألمانية، الإيطالية، البولندية، والسويدية، والذين كانوا سعداء وهم بالزي السعودي، قالوا إنهم "فعلوا ذلك تقديرًا للمملكة العربية السعودية وشعبها المضياف، وكبادرة على محبتهم للشعب السعودي، كما عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في فعاليات الملتقى وتقديم عروض الطيران الاحترافية".

وأضافوا: أنهم "كانوا سعداء بتجاوب وتفاعل وسعادة الجمهور السعودي وهو يشاهد هذه العروض، كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية والمؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي الأمير سلطان بن سلمان، لدعوتهم للمشاركة في الملتقى والاحتفاء بهم".

وكان الملتقى الذي نظمه نادي الطيران السعودي، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، واستمر ثلاثة أيام قد شهد إقبالاً واسعًا من جمهور الزائرين الذين أبدوا إعجابهم واستمتاعهم بما حشد لهم الملتقى من فعاليات وعروض مبهرة ومشوقة، قدمها مجموعة كبيرة من أشهر فرق الطيران في العالم، إضافة للفرق السعودية التي قدمت عروضًا مختلفة مثل القفز المظلي الحر، فضلاً عن مشاركة الفريق الإماراتي.

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