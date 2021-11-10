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"الصحة": تسجيل 38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ 24 ساعة الماضية

النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 0.3%

واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الأربعاء، في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بتراجعها، وبدعم من التفاؤل بمزيدٍ من تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة "كورونا".

وأكّد "راسل هاردي"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول"، أن الطلب العالمي على النفط تعافى إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة "كورونا"، مرجحاً احتمالية زيادة أسعار الخام إلى مستوى 100 دولار للبرميل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.5% إلى 85.20 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 0.3% مسجلة 84.36 دولار للبرميل، بعدما زادت 2.7% عند تسوية تعاملات الثلاثاء.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي هبوط مخزونات النفط 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الرسمية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل
سبق

واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الأربعاء، في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بتراجعها، وبدعم من التفاؤل بمزيدٍ من تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة "كورونا".

وأكّد "راسل هاردي"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول"، أن الطلب العالمي على النفط تعافى إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة "كورونا"، مرجحاً احتمالية زيادة أسعار الخام إلى مستوى 100 دولار للبرميل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.5% إلى 85.20 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 0.3% مسجلة 84.36 دولار للبرميل، بعدما زادت 2.7% عند تسوية تعاملات الثلاثاء.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي هبوط مخزونات النفط 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الرسمية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
09:41 AM

النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 0.3%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الأربعاء، في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بتراجعها، وبدعم من التفاؤل بمزيدٍ من تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة "كورونا".

وأكّد "راسل هاردي"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول"، أن الطلب العالمي على النفط تعافى إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة "كورونا"، مرجحاً احتمالية زيادة أسعار الخام إلى مستوى 100 دولار للبرميل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.5% إلى 85.20 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 0.3% مسجلة 84.36 دولار للبرميل، بعدما زادت 2.7% عند تسوية تعاملات الثلاثاء.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي هبوط مخزونات النفط 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الرسمية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,298
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,072
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,129
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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