نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للتطوع ورشة تدريبية موجهة للجامعات، مؤخرًا في مقر وزارة التعليم بعنوان: "التعريف والتدريب على استخدام البوابة الوطنية للتطوع". وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة أوجه التعاون مع الجامعات في المجالات التطوعية، بالإضافة إلى نشر وتوعية ممثلي الجامعات بأهمية المشاركة بالعمل التطوعي، وقد شارك فيها عدد من منسوبي الوزارتين بالإضافة إلى شركتي تمكين وغداً. وقد بدأت الورشة بكلمة لوكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية سليمان الزبن، كلمة قال فيها: "إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولة عن تحقيق 12 هدفًا من أهداف برنامج التحول الو طني، ومن ضمنها العمل التطوعي". وأضاف الزبن أنهم مسؤولون عن تنمية القطاع غير الربحي وتنميته، موضحًا أن أحد روافد تنمية هذا القطاع هو العمل التطوعي، ومن هذا المنطلق لابد أن يكون العمل التطوعي عملًا منظمًا، ولابد أن يتم تشجيع الجهات الحكومية على طرح فرص العمل التطوعي". بعد ذلك بدأت محاور الورشة التي تناولت مجموعة من الأجندة ومن ضمنها: "هدف تشجيع العمل التطوعي ورؤية المملكة العربية السعودية، تصميم الفرص التطوعية بالجامعات، عرض آلية استخدام بوابة التطوع". فيما استعرضت مدير عام الإدارة العامة للتطوع مشاعل آل مبارك، عدداً من مؤشرات تحقيق الهدف التطوعي، بالإضافة إلى أبرز إسهامات الوزارة في دعم البرامج التطوعية والمتطوعين والمتطوعات من الأفراد والكيانات.

"العمل" تدرب ممثلي الجامعات على استخدام البوابة الوطنية للتطوع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-16 نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للتطوع ورشة تدريبية موجهة للجامعات، مؤخرًا في مقر وزارة التعليم بعنوان: "التعريف والتدريب على استخدام البوابة الوطنية للتطوع".



وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة أوجه التعاون مع الجامعات في المجالات التطوعية، بالإضافة إلى نشر وتوعية ممثلي الجامعات بأهمية المشاركة بالعمل التطوعي، وقد شارك فيها عدد من منسوبي الوزارتين بالإضافة إلى شركتي تمكين وغداً.



وقد بدأت الورشة بكلمة لوكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية سليمان الزبن، كلمة قال فيها: "إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولة عن تحقيق 12 هدفًا من أهداف برنامج التحول الو طني، ومن ضمنها العمل التطوعي".



وأضاف الزبن أنهم مسؤولون عن تنمية القطاع غير الربحي وتنميته، موضحًا أن أحد روافد تنمية هذا القطاع هو العمل التطوعي، ومن هذا المنطلق لابد أن يكون العمل التطوعي عملًا منظمًا، ولابد أن يتم تشجيع الجهات الحكومية على طرح فرص العمل التطوعي".



بعد ذلك بدأت محاور الورشة التي تناولت مجموعة من الأجندة ومن ضمنها: "هدف تشجيع العمل التطوعي ورؤية المملكة العربية السعودية، تصميم الفرص التطوعية بالجامعات، عرض آلية استخدام بوابة التطوع".



فيما استعرضت مدير عام الإدارة العامة للتطوع مشاعل آل مبارك، عدداً من مؤشرات تحقيق الهدف التطوعي، بالإضافة إلى أبرز إسهامات الوزارة في دعم البرامج التطوعية والمتطوعين والمتطوعات من الأفراد والكيانات.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440 04:17 PM

"العمل" تدرب ممثلي الجامعات على استخدام البوابة الوطنية للتطوع نظمت ورشة تدريبية بمقر وزارة التعليم بمشاركة شركتي "تمكين" و"غداً"





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نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للتطوع ورشة تدريبية موجهة للجامعات، مؤخرًا في مقر وزارة التعليم بعنوان: "التعريف والتدريب على استخدام البوابة الوطنية للتطوع".



وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة أوجه التعاون مع الجامعات في المجالات التطوعية، بالإضافة إلى نشر وتوعية ممثلي الجامعات بأهمية المشاركة بالعمل التطوعي، وقد شارك فيها عدد من منسوبي الوزارتين بالإضافة إلى شركتي تمكين وغداً.



وقد بدأت الورشة بكلمة لوكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية سليمان الزبن، كلمة قال فيها: "إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولة عن تحقيق 12 هدفًا من أهداف برنامج التحول الو طني، ومن ضمنها العمل التطوعي".



وأضاف الزبن أنهم مسؤولون عن تنمية القطاع غير الربحي وتنميته، موضحًا أن أحد روافد تنمية هذا القطاع هو العمل التطوعي، ومن هذا المنطلق لابد أن يكون العمل التطوعي عملًا منظمًا، ولابد أن يتم تشجيع الجهات الحكومية على طرح فرص العمل التطوعي".



بعد ذلك بدأت محاور الورشة التي تناولت مجموعة من الأجندة ومن ضمنها: "هدف تشجيع العمل التطوعي ورؤية المملكة العربية السعودية، تصميم الفرص التطوعية بالجامعات، عرض آلية استخدام بوابة التطوع".



فيما استعرضت مدير عام الإدارة العامة للتطوع مشاعل آل مبارك، عدداً من مؤشرات تحقيق الهدف التطوعي، بالإضافة إلى أبرز إسهامات الوزارة في دعم البرامج التطوعية والمتطوعين والمتطوعات من الأفراد والكيانات.