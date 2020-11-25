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اليوم.. بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للتعليم العام

لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ونصف مليون معلم ومعلمة

تبدأ بنهاية دوام الخميس إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ونصف مليون معلم ومعلمة لجميع مراحل التعليم العام، بعد انتهاء الاختبارات والرصد ورفع النتائج.

يأتي هذا في العام الأول لتطبيق التقويم الدراسي الجديد، الذي أعاد توزيع العام إلى 3 فصول دراسية بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل.

الفصل الأول تخلله إجازتان مطولتان، بالإضافة لإجازة اليوم الوطني.. فيما تُستأنف الدراسة للفصل الثاني مطلع شهر جمادى الأول، والذي يستمر حتى 7 شعبان، ويتخلله 3 إجازات مطولة، بالإضافة لإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

وينطلق الفصل الثالث للعام الحالي 17 شعبان ويمر بإجازتين مطولتين، بالإضافة لإجازة عيد الفطر، ويختتم العام الدراسي في أول أيام شهر ذو الحجة.

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اليوم.. بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للتعليم العام
سبق

تبدأ بنهاية دوام الخميس إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ونصف مليون معلم ومعلمة لجميع مراحل التعليم العام، بعد انتهاء الاختبارات والرصد ورفع النتائج.

يأتي هذا في العام الأول لتطبيق التقويم الدراسي الجديد، الذي أعاد توزيع العام إلى 3 فصول دراسية بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل.

الفصل الأول تخلله إجازتان مطولتان، بالإضافة لإجازة اليوم الوطني.. فيما تُستأنف الدراسة للفصل الثاني مطلع شهر جمادى الأول، والذي يستمر حتى 7 شعبان، ويتخلله 3 إجازات مطولة، بالإضافة لإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

وينطلق الفصل الثالث للعام الحالي 17 شعبان ويمر بإجازتين مطولتين، بالإضافة لإجازة عيد الفطر، ويختتم العام الدراسي في أول أيام شهر ذو الحجة.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
11:05 AM
اخر تعديل
25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
02:33 PM

اليوم.. بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للتعليم العام

لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ونصف مليون معلم ومعلمة

A A A
عبدالعزيز الشهري - الرياض
2
2,697

تبدأ بنهاية دوام الخميس إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ونصف مليون معلم ومعلمة لجميع مراحل التعليم العام، بعد انتهاء الاختبارات والرصد ورفع النتائج.

يأتي هذا في العام الأول لتطبيق التقويم الدراسي الجديد، الذي أعاد توزيع العام إلى 3 فصول دراسية بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل.

الفصل الأول تخلله إجازتان مطولتان، بالإضافة لإجازة اليوم الوطني.. فيما تُستأنف الدراسة للفصل الثاني مطلع شهر جمادى الأول، والذي يستمر حتى 7 شعبان، ويتخلله 3 إجازات مطولة، بالإضافة لإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

وينطلق الفصل الثالث للعام الحالي 17 شعبان ويمر بإجازتين مطولتين، بالإضافة لإجازة عيد الفطر، ويختتم العام الدراسي في أول أيام شهر ذو الحجة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,841
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,353
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,239
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,277

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