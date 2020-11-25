اليوم.. بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للتعليم العام

لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ونصف مليون معلم ومعلمة

تبدأ بنهاية دوام الخميس إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ونصف مليون معلم ومعلمة لجميع مراحل التعليم العام، بعد انتهاء الاختبارات والرصد ورفع النتائج.

يأتي هذا في العام الأول لتطبيق التقويم الدراسي الجديد، الذي أعاد توزيع العام إلى 3 فصول دراسية بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل.

الفصل الأول تخلله إجازتان مطولتان، بالإضافة لإجازة اليوم الوطني.. فيما تُستأنف الدراسة للفصل الثاني مطلع شهر جمادى الأول، والذي يستمر حتى 7 شعبان، ويتخلله 3 إجازات مطولة، بالإضافة لإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

وينطلق الفصل الثالث للعام الحالي 17 شعبان ويمر بإجازتين مطولتين، بالإضافة لإجازة عيد الفطر، ويختتم العام الدراسي في أول أيام شهر ذو الحجة.