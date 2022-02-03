الأمن السوداني يطلق الغاز على متظاهرين طالبوا بمحاسبة قتلة المحتجين

قطع طرق بالحجارة وسط الخرطوم

أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم "الخميس"، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 79 شخصًا خلال الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد منذ إجراءات المجلس العسكري في أكتوبر الماصي؛ وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

واستهدفت القنابل المتظاهرين في الضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة السودانية، فيما قطع متظاهرون آخرون الطرق بالحجارة في وسط الخرطوم.