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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

الأمن السوداني يطلق الغاز على متظاهرين طالبوا بمحاسبة قتلة المحتجين

قطع طرق بالحجارة وسط الخرطوم

أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم "الخميس"، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 79 شخصًا خلال الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد منذ إجراءات المجلس العسكري في أكتوبر الماصي؛ وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

واستهدفت القنابل المتظاهرين في الضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة السودانية، فيما قطع متظاهرون آخرون الطرق بالحجارة في وسط الخرطوم.

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الأمن السوداني يطلق الغاز على متظاهرين طالبوا بمحاسبة قتلة المحتجين
سبق

أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم "الخميس"، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 79 شخصًا خلال الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد منذ إجراءات المجلس العسكري في أكتوبر الماصي؛ وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

واستهدفت القنابل المتظاهرين في الضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة السودانية، فيما قطع متظاهرون آخرون الطرق بالحجارة في وسط الخرطوم.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
07:48 PM

الأمن السوداني يطلق الغاز على متظاهرين طالبوا بمحاسبة قتلة المحتجين

قطع طرق بالحجارة وسط الخرطوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم "الخميس"، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 79 شخصًا خلال الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد منذ إجراءات المجلس العسكري في أكتوبر الماصي؛ وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

واستهدفت القنابل المتظاهرين في الضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة السودانية، فيما قطع متظاهرون آخرون الطرق بالحجارة في وسط الخرطوم.

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