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استهداف مطار بغداد الدولي بثلاث طائرات مسيرة

إسقاط واحدة منها.. دون خسائر بشرية أو مادية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم، عن تعرض مطار بغداد الدولي للاستهداف بثلاث طائرات مسيرة تم إسقاط واحدة منها بنيران الدفاعات الأرضية.

وأفادت الخلية في بيان صحفي أن القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.

ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من استهداف قاعدة بلد الجوية بشمال بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا دون خسائر بشرية أو مادية بحسب مصادر أمنية رسمية.

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استهداف مطار بغداد الدولي بثلاث طائرات مسيرة
سبق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم، عن تعرض مطار بغداد الدولي للاستهداف بثلاث طائرات مسيرة تم إسقاط واحدة منها بنيران الدفاعات الأرضية.

وأفادت الخلية في بيان صحفي أن القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.

ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من استهداف قاعدة بلد الجوية بشمال بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا دون خسائر بشرية أو مادية بحسب مصادر أمنية رسمية.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
10:10 AM

استهداف مطار بغداد الدولي بثلاث طائرات مسيرة

إسقاط واحدة منها.. دون خسائر بشرية أو مادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم، عن تعرض مطار بغداد الدولي للاستهداف بثلاث طائرات مسيرة تم إسقاط واحدة منها بنيران الدفاعات الأرضية.

وأفادت الخلية في بيان صحفي أن القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.

ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من استهداف قاعدة بلد الجوية بشمال بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا دون خسائر بشرية أو مادية بحسب مصادر أمنية رسمية.

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