4 ملايين مصلٍ ومعتمر يستقبلهم المسجد الحرام بعد "كورونا "

رئاسة الحرمين : تم تفويجهم منذ بدء العودة التدريجية للعمرة

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إجمالي المعتمرين والمصلين الذين تم تفويجهم منذ بدء العودة التدريجية للعمرة والصلاة بعد جائحة كورونا حتى أمس السبت.

وأوضحت رئاسة الحرمين في إحصائية نشرتها أن إجمالي تفويج المعتمرين من تاريخ 1442/2 /17 حتى تاريخ 1442/5/4 بلغ ( 1.234.000 ) معتمر، بينما بلغ إجمالي المصلين في نفس التاريخ( 3.380.000 ) مصلٍ.