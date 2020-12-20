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4 ملايين مصلٍ ومعتمر يستقبلهم المسجد الحرام بعد "كورونا "

رئاسة الحرمين : تم تفويجهم منذ بدء العودة التدريجية للعمرة

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إجمالي المعتمرين والمصلين الذين تم تفويجهم منذ بدء العودة التدريجية للعمرة والصلاة بعد جائحة كورونا حتى أمس السبت.

وأوضحت رئاسة الحرمين في إحصائية نشرتها أن إجمالي تفويج المعتمرين من تاريخ 1442/2 /17 حتى تاريخ 1442/5/4 بلغ ( 1.234.000 ) معتمر، بينما بلغ إجمالي المصلين في نفس التاريخ( 3.380.000 ) مصلٍ.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 ملايين مصلٍ ومعتمر يستقبلهم المسجد الحرام بعد "كورونا "
سبق

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إجمالي المعتمرين والمصلين الذين تم تفويجهم منذ بدء العودة التدريجية للعمرة والصلاة بعد جائحة كورونا حتى أمس السبت.

وأوضحت رئاسة الحرمين في إحصائية نشرتها أن إجمالي تفويج المعتمرين من تاريخ 1442/2 /17 حتى تاريخ 1442/5/4 بلغ ( 1.234.000 ) معتمر، بينما بلغ إجمالي المصلين في نفس التاريخ( 3.380.000 ) مصلٍ.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
08:47 PM

4 ملايين مصلٍ ومعتمر يستقبلهم المسجد الحرام بعد "كورونا "

رئاسة الحرمين : تم تفويجهم منذ بدء العودة التدريجية للعمرة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إجمالي المعتمرين والمصلين الذين تم تفويجهم منذ بدء العودة التدريجية للعمرة والصلاة بعد جائحة كورونا حتى أمس السبت.

وأوضحت رئاسة الحرمين في إحصائية نشرتها أن إجمالي تفويج المعتمرين من تاريخ 1442/2 /17 حتى تاريخ 1442/5/4 بلغ ( 1.234.000 ) معتمر، بينما بلغ إجمالي المصلين في نفس التاريخ( 3.380.000 ) مصلٍ.

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