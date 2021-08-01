النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الشرقية: القبض على (3) مقيمين ومواطن امتهنوا تزييف العملات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على (4) أشخاص، مقيمان من الجنسية الفلسطينية، ومقيمة من الجنسية المصرية، ومواطن، في العقدين الثالث والرابع من العمر، امتهنوا تزييف العملات، حيث ضبط بحوزتهم (21,000) ريال مزيفة، ومعدات مستخدمة في التزييف، ومواد مخدرة وممنوعات.

وأوضح أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة المنطقة الشرقية شرطة الشرقية النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الشرقية: القبض على (3) مقيمين ومواطن امتهنوا تزييف العملات
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على (4) أشخاص، مقيمان من الجنسية الفلسطينية، ومقيمة من الجنسية المصرية، ومواطن، في العقدين الثالث والرابع من العمر، امتهنوا تزييف العملات، حيث ضبط بحوزتهم (21,000) ريال مزيفة، ومعدات مستخدمة في التزييف، ومواد مخدرة وممنوعات.

وأوضح أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
02:41 AM

شرطة الشرقية: القبض على (3) مقيمين ومواطن امتهنوا تزييف العملات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
2
1,853

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على (4) أشخاص، مقيمان من الجنسية الفلسطينية، ومقيمة من الجنسية المصرية، ومواطن، في العقدين الثالث والرابع من العمر، امتهنوا تزييف العملات، حيث ضبط بحوزتهم (21,000) ريال مزيفة، ومعدات مستخدمة في التزييف، ومواد مخدرة وممنوعات.

وأوضح أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,284
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,531
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,074

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة