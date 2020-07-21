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"الصحة العالمية": 3 من كل 10 أشخاص عرضة للإصابة بـ"كورونا" في الأمريكتين

"إتيان" حذرت من أن الوباء لا يظهر أي علامات على التباطؤ

ذكرت مديرة منظمة الصحة العالمية للأمريكتين كاريسا إتيان، اليوم (الثلاثاء)، أن ثلاثة من كل عشرة أشخاص، في قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحذرت من أن وباء كورونا لا يظهر أي علامات على التباطؤ في الأمريكتين.

وأشارت "إتيان" إلى أن تأثير الأمراض المصاحبة لانتشار الفيروس يجب أن يكون دعوة واضحة لكل بلد في الأمريكتين مفادها ضرورة استخدام البيانات لتكييف الاستجابة وجعل الصحة الأولوية القصوى، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبينت أن هناك بعض النقاط المضيئة، فقد أحرزت تشيلي والأرجنتين وأوروغواي تقدماً هاماً في تعزيز برامج مراقبة الإنفلونزا والتطعيم، وكان هناك تداول "منخفض جداً" للإنفلونزا هذا العام.


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"الصحة العالمية": 3 من كل 10 أشخاص عرضة للإصابة بـ"كورونا" في الأمريكتين
سبق

ذكرت مديرة منظمة الصحة العالمية للأمريكتين كاريسا إتيان، اليوم (الثلاثاء)، أن ثلاثة من كل عشرة أشخاص، في قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحذرت من أن وباء كورونا لا يظهر أي علامات على التباطؤ في الأمريكتين.

وأشارت "إتيان" إلى أن تأثير الأمراض المصاحبة لانتشار الفيروس يجب أن يكون دعوة واضحة لكل بلد في الأمريكتين مفادها ضرورة استخدام البيانات لتكييف الاستجابة وجعل الصحة الأولوية القصوى، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبينت أن هناك بعض النقاط المضيئة، فقد أحرزت تشيلي والأرجنتين وأوروغواي تقدماً هاماً في تعزيز برامج مراقبة الإنفلونزا والتطعيم، وكان هناك تداول "منخفض جداً" للإنفلونزا هذا العام.


21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
09:12 PM

"الصحة العالمية": 3 من كل 10 أشخاص عرضة للإصابة بـ"كورونا" في الأمريكتين

"إتيان" حذرت من أن الوباء لا يظهر أي علامات على التباطؤ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت مديرة منظمة الصحة العالمية للأمريكتين كاريسا إتيان، اليوم (الثلاثاء)، أن ثلاثة من كل عشرة أشخاص، في قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحذرت من أن وباء كورونا لا يظهر أي علامات على التباطؤ في الأمريكتين.

وأشارت "إتيان" إلى أن تأثير الأمراض المصاحبة لانتشار الفيروس يجب أن يكون دعوة واضحة لكل بلد في الأمريكتين مفادها ضرورة استخدام البيانات لتكييف الاستجابة وجعل الصحة الأولوية القصوى، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبينت أن هناك بعض النقاط المضيئة، فقد أحرزت تشيلي والأرجنتين وأوروغواي تقدماً هاماً في تعزيز برامج مراقبة الإنفلونزا والتطعيم، وكان هناك تداول "منخفض جداً" للإنفلونزا هذا العام.


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