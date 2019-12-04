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شاهد.. انهيارات خطيرة ومستمرة في جسر الجبانة بالعارضة بسبب السيول

الأهالي حذَّروا من مخاطر الانهيار وطالبوا الجهات المعنية بالتدخُّل السريع

بدأت انهيارات في جسر قرى الجبانة بمحافظة العارضة بمنطقة جازان؛ وذلك بسبب السيول التي شهدها وادي جازان أمس واليوم، وسط تحذيرات من استمرار الانهيارات بالجسر.

وتفصيلاً، رصدت مقاطع فيديو الأضرار التي وقعت بالجسر، وحذر الأهالي بمحافظة العارضة من مخاطر الجسر، وتزايد الانهيارات في مطلع الجسر نظرًا لحجم التشققات الكبيرة التي يشهدها الجسر، مطالبين بتدخل الجهات المعنية سريعًا، وصيانة الجسر.

جازان العارضة السيول انهيارات جسر قرى الجبانة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. انهيارات خطيرة ومستمرة في جسر الجبانة بالعارضة بسبب السيول
سبق

بدأت انهيارات في جسر قرى الجبانة بمحافظة العارضة بمنطقة جازان؛ وذلك بسبب السيول التي شهدها وادي جازان أمس واليوم، وسط تحذيرات من استمرار الانهيارات بالجسر.

وتفصيلاً، رصدت مقاطع فيديو الأضرار التي وقعت بالجسر، وحذر الأهالي بمحافظة العارضة من مخاطر الجسر، وتزايد الانهيارات في مطلع الجسر نظرًا لحجم التشققات الكبيرة التي يشهدها الجسر، مطالبين بتدخل الجهات المعنية سريعًا، وصيانة الجسر.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
11:00 PM

شاهد.. انهيارات خطيرة ومستمرة في جسر الجبانة بالعارضة بسبب السيول

الأهالي حذَّروا من مخاطر الانهيار وطالبوا الجهات المعنية بالتدخُّل السريع

A A A
محمد المواسي - جازان
1
4,989

بدأت انهيارات في جسر قرى الجبانة بمحافظة العارضة بمنطقة جازان؛ وذلك بسبب السيول التي شهدها وادي جازان أمس واليوم، وسط تحذيرات من استمرار الانهيارات بالجسر.

وتفصيلاً، رصدت مقاطع فيديو الأضرار التي وقعت بالجسر، وحذر الأهالي بمحافظة العارضة من مخاطر الجسر، وتزايد الانهيارات في مطلع الجسر نظرًا لحجم التشققات الكبيرة التي يشهدها الجسر، مطالبين بتدخل الجهات المعنية سريعًا، وصيانة الجسر.

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