النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": استمرار هطول أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍ في الرؤية على هذه المناطق

ضباب على جازان وعسير والباحة والطائف والمدينة وتبوك والشمالية والجوف

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية؛ تُسبق بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على حائل وبريدة، كما يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف)، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والاوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": استمرار هطول أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍ في الرؤية على هذه المناطق
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية؛ تُسبق بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على حائل وبريدة، كما يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف)، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والاوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
08:12 AM

"الأرصاد": استمرار هطول أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍ في الرؤية على هذه المناطق

ضباب على جازان وعسير والباحة والطائف والمدينة وتبوك والشمالية والجوف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,030

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية؛ تُسبق بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على حائل وبريدة، كما يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف)، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والاوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,156
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,572
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,222
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,171

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

جمعان الكرت
اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

عبدالمحسن الحارثي
التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة