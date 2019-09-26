النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا

كان يقضي حكماً بالسجن 35 عاماً بعد أن أدانته المحكمة الجنائية الدولية

قال مسؤولون في مالي إن الكولونيل السابق بالجيش الرواندي ثيونيست باجوسورا، المتهم بتدبير مذابح راح ضحيتها 800 ألف شخص أثناء الإبادة الجماعية التي حدثت عام 1994، تُوفي في سجن بمالي.

وكان باجوسورا يقضي حكماً بالسجن 35 عاماً بعد أن أدانته المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية، وتم تخفيف هذا الحكم من السجن مدى الحياة.

وقال مصدر بإدارة السجون في مالي، طلب عدم نشر اسمه لرويترز، "هذا مؤكد. عمره يزيد على 80 عاماً وكان يعاني مرضاً خطيراً من مشكلات في القلب. تم نقله إلى المستشفى عدة مرات وأُجريت له ثلاث عمليات جراحية. تُوفي اليوم في مصحة علاجية".

وأكّد مصدر ثانٍ في محكمة الاستئناف في باماكو نبأ الوفاة، وفق سكاي نيوز.

واتهم الادعاء باجوسورا؛ الذي كان في ذلك الوقت مسؤولاً بوزارة الدفاع، بتولي مسؤولية الشؤون العسكرية والسياسية في رواندا بعد مقتل الرئيس جوفينال هابياريمانا؛ إثر إسقاط طائرته عام 1994.

واتهمت المحكمة الجنائية، التي أُقيمت في تنزانيا، باجوسورا؛ بأنه كان مسؤولاً عن القوات وميليشيا من الهوتو قتلت نحو 800 ألف من أقلية التوتسي والهوتو المعتدلين خلال 100 يوم.

الرئيسية/ محطات

اعلان
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا
سبق

قال مسؤولون في مالي إن الكولونيل السابق بالجيش الرواندي ثيونيست باجوسورا، المتهم بتدبير مذابح راح ضحيتها 800 ألف شخص أثناء الإبادة الجماعية التي حدثت عام 1994، تُوفي في سجن بمالي.

وكان باجوسورا يقضي حكماً بالسجن 35 عاماً بعد أن أدانته المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية، وتم تخفيف هذا الحكم من السجن مدى الحياة.

وقال مصدر بإدارة السجون في مالي، طلب عدم نشر اسمه لرويترز، "هذا مؤكد. عمره يزيد على 80 عاماً وكان يعاني مرضاً خطيراً من مشكلات في القلب. تم نقله إلى المستشفى عدة مرات وأُجريت له ثلاث عمليات جراحية. تُوفي اليوم في مصحة علاجية".

وأكّد مصدر ثانٍ في محكمة الاستئناف في باماكو نبأ الوفاة، وفق سكاي نيوز.

واتهم الادعاء باجوسورا؛ الذي كان في ذلك الوقت مسؤولاً بوزارة الدفاع، بتولي مسؤولية الشؤون العسكرية والسياسية في رواندا بعد مقتل الرئيس جوفينال هابياريمانا؛ إثر إسقاط طائرته عام 1994.

واتهمت المحكمة الجنائية، التي أُقيمت في تنزانيا، باجوسورا؛ بأنه كان مسؤولاً عن القوات وميليشيا من الهوتو قتلت نحو 800 ألف من أقلية التوتسي والهوتو المعتدلين خلال 100 يوم.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
08:43 AM

اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا

كان يقضي حكماً بالسجن 35 عاماً بعد أن أدانته المحكمة الجنائية الدولية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
574

قال مسؤولون في مالي إن الكولونيل السابق بالجيش الرواندي ثيونيست باجوسورا، المتهم بتدبير مذابح راح ضحيتها 800 ألف شخص أثناء الإبادة الجماعية التي حدثت عام 1994، تُوفي في سجن بمالي.

وكان باجوسورا يقضي حكماً بالسجن 35 عاماً بعد أن أدانته المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية، وتم تخفيف هذا الحكم من السجن مدى الحياة.

وقال مصدر بإدارة السجون في مالي، طلب عدم نشر اسمه لرويترز، "هذا مؤكد. عمره يزيد على 80 عاماً وكان يعاني مرضاً خطيراً من مشكلات في القلب. تم نقله إلى المستشفى عدة مرات وأُجريت له ثلاث عمليات جراحية. تُوفي اليوم في مصحة علاجية".

وأكّد مصدر ثانٍ في محكمة الاستئناف في باماكو نبأ الوفاة، وفق سكاي نيوز.

واتهم الادعاء باجوسورا؛ الذي كان في ذلك الوقت مسؤولاً بوزارة الدفاع، بتولي مسؤولية الشؤون العسكرية والسياسية في رواندا بعد مقتل الرئيس جوفينال هابياريمانا؛ إثر إسقاط طائرته عام 1994.

واتهمت المحكمة الجنائية، التي أُقيمت في تنزانيا، باجوسورا؛ بأنه كان مسؤولاً عن القوات وميليشيا من الهوتو قتلت نحو 800 ألف من أقلية التوتسي والهوتو المعتدلين خلال 100 يوم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,934
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,739
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,918
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,265

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة