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"صبيا العام" ينجح بإصلاح ناصور وزراعة حالب في مثانة مريضة خمسينية

حضرت لـ"طوارئ المستشفى" وكانت تعاني سلسًا بوليًا وألمًا بالخاصرة اليمنى

تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى صبيا العام من إصلاح ناصور وزراعة حالب في مثانة مريضة خمسينية بالمنظار الجراحي كانت تعاني آلامًا مستمرة في الخاصرة اليمنى.

وفي التفاصيل ذكرت إدارة المستشفى أن المريضة حضرت لقسم الطوارئ بالمستشفى وكانت تعاني بسبب سلس بولي مستمر مع ألم في الخاصرة اليمنى.

وأضافت أنه وبعد إجراء الفحوص اللازمة اتضح وجود ناصور بولي بين الحالب الأيمن والمهبل نتيجة عملية سابقة لاستئصال الرحم.

وبيّنت أنه على الفور قام الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية بالمنظار الجراحي أصلح من خلالها الناصور وقام بزرع الحالب في مثانة المريضة وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

ويأتي ذلك امتدادًا للعمليات النوعية التي تحرص صحة جازان على إجرائها في كل المستشفيات الطرفية للحد من معاناة المرضى في المحافظات وبما يتوافق مع رؤية مقام وزارة الصحة ورؤية المملكة 2030.

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"صبيا العام" ينجح بإصلاح ناصور وزراعة حالب في مثانة مريضة خمسينية
سبق

تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى صبيا العام من إصلاح ناصور وزراعة حالب في مثانة مريضة خمسينية بالمنظار الجراحي كانت تعاني آلامًا مستمرة في الخاصرة اليمنى.

وفي التفاصيل ذكرت إدارة المستشفى أن المريضة حضرت لقسم الطوارئ بالمستشفى وكانت تعاني بسبب سلس بولي مستمر مع ألم في الخاصرة اليمنى.

وأضافت أنه وبعد إجراء الفحوص اللازمة اتضح وجود ناصور بولي بين الحالب الأيمن والمهبل نتيجة عملية سابقة لاستئصال الرحم.

وبيّنت أنه على الفور قام الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية بالمنظار الجراحي أصلح من خلالها الناصور وقام بزرع الحالب في مثانة المريضة وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

ويأتي ذلك امتدادًا للعمليات النوعية التي تحرص صحة جازان على إجرائها في كل المستشفيات الطرفية للحد من معاناة المرضى في المحافظات وبما يتوافق مع رؤية مقام وزارة الصحة ورؤية المملكة 2030.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
09:23 PM

"صبيا العام" ينجح بإصلاح ناصور وزراعة حالب في مثانة مريضة خمسينية

حضرت لـ"طوارئ المستشفى" وكانت تعاني سلسًا بوليًا وألمًا بالخاصرة اليمنى

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قاسم الخبراني - جازان
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تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى صبيا العام من إصلاح ناصور وزراعة حالب في مثانة مريضة خمسينية بالمنظار الجراحي كانت تعاني آلامًا مستمرة في الخاصرة اليمنى.

وفي التفاصيل ذكرت إدارة المستشفى أن المريضة حضرت لقسم الطوارئ بالمستشفى وكانت تعاني بسبب سلس بولي مستمر مع ألم في الخاصرة اليمنى.

وأضافت أنه وبعد إجراء الفحوص اللازمة اتضح وجود ناصور بولي بين الحالب الأيمن والمهبل نتيجة عملية سابقة لاستئصال الرحم.

وبيّنت أنه على الفور قام الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية بالمنظار الجراحي أصلح من خلالها الناصور وقام بزرع الحالب في مثانة المريضة وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

ويأتي ذلك امتدادًا للعمليات النوعية التي تحرص صحة جازان على إجرائها في كل المستشفيات الطرفية للحد من معاناة المرضى في المحافظات وبما يتوافق مع رؤية مقام وزارة الصحة ورؤية المملكة 2030.

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