النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دبي.. توجيهات جديدة إلى البنوك بسبب فيروس "كورونا"

من أول أبريل لدعم العملاء والتخفيف من الضغوط الاقتصادية

اتخذت بنوك دبي، اليوم الثلاثاء، إجراءات لدعم العملاء بهدف التخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تَسَبب فيها انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، نقلًا عن توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات: إن "الإجراءات تشمل طرح خطط سداد مرنة، وإلغاء فوائد وتكاليف إضافية، وتخفيض رسوم.. وتنفّذ في الفترة من أول أبريل حتى 30 يونيو".

وأعلنت الإمارات، أمس الاثنين، عن تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ حيث تم رصد وتسجيل 41 إصابة جديدة تعود لجنسيات مختلفة.

وبحسب "وام"، تم الإعلان أيضًا عن تسجيل حالتيْ وفاة بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس، تعودان لمصاب من الجنسية العربية، يبلغ من العمر 48 عامًا، كان يعاني من أمراض في القلب وضغط الدم والسكري، أما حالة الوفاة الثانية لآسيوي يبلغ من العمر 42 عامًا كان يعاني أيضًا من أمراض في القلب؛ مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة إلى 5 حالات.

فيروس كورونا الجديد دبي

الرئيسية/ محطات

اعلان
دبي.. توجيهات جديدة إلى البنوك بسبب فيروس "كورونا"
سبق

اتخذت بنوك دبي، اليوم الثلاثاء، إجراءات لدعم العملاء بهدف التخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تَسَبب فيها انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، نقلًا عن توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات: إن "الإجراءات تشمل طرح خطط سداد مرنة، وإلغاء فوائد وتكاليف إضافية، وتخفيض رسوم.. وتنفّذ في الفترة من أول أبريل حتى 30 يونيو".

وأعلنت الإمارات، أمس الاثنين، عن تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ حيث تم رصد وتسجيل 41 إصابة جديدة تعود لجنسيات مختلفة.

وبحسب "وام"، تم الإعلان أيضًا عن تسجيل حالتيْ وفاة بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس، تعودان لمصاب من الجنسية العربية، يبلغ من العمر 48 عامًا، كان يعاني من أمراض في القلب وضغط الدم والسكري، أما حالة الوفاة الثانية لآسيوي يبلغ من العمر 42 عامًا كان يعاني أيضًا من أمراض في القلب؛ مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة إلى 5 حالات.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
09:48 AM

دبي.. توجيهات جديدة إلى البنوك بسبب فيروس "كورونا"

من أول أبريل لدعم العملاء والتخفيف من الضغوط الاقتصادية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
6,954

اتخذت بنوك دبي، اليوم الثلاثاء، إجراءات لدعم العملاء بهدف التخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تَسَبب فيها انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، نقلًا عن توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات: إن "الإجراءات تشمل طرح خطط سداد مرنة، وإلغاء فوائد وتكاليف إضافية، وتخفيض رسوم.. وتنفّذ في الفترة من أول أبريل حتى 30 يونيو".

وأعلنت الإمارات، أمس الاثنين، عن تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ حيث تم رصد وتسجيل 41 إصابة جديدة تعود لجنسيات مختلفة.

وبحسب "وام"، تم الإعلان أيضًا عن تسجيل حالتيْ وفاة بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس، تعودان لمصاب من الجنسية العربية، يبلغ من العمر 48 عامًا، كان يعاني من أمراض في القلب وضغط الدم والسكري، أما حالة الوفاة الثانية لآسيوي يبلغ من العمر 42 عامًا كان يعاني أيضًا من أمراض في القلب؛ مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة إلى 5 حالات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,748
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,354
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,779

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة