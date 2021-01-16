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110 كجم والمستوى رائع.. شاهد اللاعب الذي خطف الأنظار في مونديال اليد

"مفومبي" أحرَزَ في مباراة أمس 4 أهداف من 4 تسديدات بنسبة نجاح 100%

خطف غواتيير مفومبي تيري، لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة اليد، الأنظار، وأصبح حديث متابعي مونديال اليد المُقام حاليًا في مصر؛ بسبب مستواه الرائع، رغم وزنه الزائد.

ورغم خسارة الكونغو أمام الأرجنتين "22- 28"، أمس الجمعة؛ فقد جذب "مفومبي" الانتباه بمستواه المتميز، بعد أن سدد أربع تسديدات فقط على مرمى الأرجنتين، سجل منها 4 أهداف بنسبة نجاح 100%.

وأشارت الصحيفة إلى سبب آخر جذب الأنظار للاعب البالغ من العمر 26 عامًا، وهو بنيته الجسدية "غير الاعتيادية"؛ حيث يبلغ وزنه 110 كيلوغرامات وطوله 1.92 مترًا.

يُذكر أن "مفومبي" لاعب محترف في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي؛ حيث يلعب في صفوف فريق "درو".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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110 كجم والمستوى رائع.. شاهد اللاعب الذي خطف الأنظار في مونديال اليد
سبق

خطف غواتيير مفومبي تيري، لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة اليد، الأنظار، وأصبح حديث متابعي مونديال اليد المُقام حاليًا في مصر؛ بسبب مستواه الرائع، رغم وزنه الزائد.

ورغم خسارة الكونغو أمام الأرجنتين "22- 28"، أمس الجمعة؛ فقد جذب "مفومبي" الانتباه بمستواه المتميز، بعد أن سدد أربع تسديدات فقط على مرمى الأرجنتين، سجل منها 4 أهداف بنسبة نجاح 100%.

وأشارت الصحيفة إلى سبب آخر جذب الأنظار للاعب البالغ من العمر 26 عامًا، وهو بنيته الجسدية "غير الاعتيادية"؛ حيث يبلغ وزنه 110 كيلوغرامات وطوله 1.92 مترًا.

يُذكر أن "مفومبي" لاعب محترف في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي؛ حيث يلعب في صفوف فريق "درو".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
03:29 PM

110 كجم والمستوى رائع.. شاهد اللاعب الذي خطف الأنظار في مونديال اليد

"مفومبي" أحرَزَ في مباراة أمس 4 أهداف من 4 تسديدات بنسبة نجاح 100%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خطف غواتيير مفومبي تيري، لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة اليد، الأنظار، وأصبح حديث متابعي مونديال اليد المُقام حاليًا في مصر؛ بسبب مستواه الرائع، رغم وزنه الزائد.

ورغم خسارة الكونغو أمام الأرجنتين "22- 28"، أمس الجمعة؛ فقد جذب "مفومبي" الانتباه بمستواه المتميز، بعد أن سدد أربع تسديدات فقط على مرمى الأرجنتين، سجل منها 4 أهداف بنسبة نجاح 100%.

وأشارت الصحيفة إلى سبب آخر جذب الأنظار للاعب البالغ من العمر 26 عامًا، وهو بنيته الجسدية "غير الاعتيادية"؛ حيث يبلغ وزنه 110 كيلوغرامات وطوله 1.92 مترًا.

يُذكر أن "مفومبي" لاعب محترف في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي؛ حيث يلعب في صفوف فريق "درو".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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