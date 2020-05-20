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كورونا.. تسجيل 110 إصابات جديدة في المغرب

الصحة المغربية: وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7133 حالة

أعلنت المغرب اليوم تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أغلبها سُجّل في بؤرة بوحدة صناعية بالدار البيضاء، وأخرى في حي سكني بفاس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7133، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 194 بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 4098 بعد تعافي 197 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. تسجيل 110 إصابات جديدة في المغرب
سبق

أعلنت المغرب اليوم تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أغلبها سُجّل في بؤرة بوحدة صناعية بالدار البيضاء، وأخرى في حي سكني بفاس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7133، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 194 بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 4098 بعد تعافي 197 شخصًا.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
09:03 PM
اخر تعديل
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
03:35 AM

كورونا.. تسجيل 110 إصابات جديدة في المغرب

الصحة المغربية: وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7133 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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أعلنت المغرب اليوم تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أغلبها سُجّل في بؤرة بوحدة صناعية بالدار البيضاء، وأخرى في حي سكني بفاس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7133، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 194 بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 4098 بعد تعافي 197 شخصًا.

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