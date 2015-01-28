"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان

بعد الفيديو المتداول حول الشارع المتعثر الذي يربط محافظتي "أبو عريش ـ العارضة"

أكد المجلس البلدي بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان لـ "سبق" أن الشارع المتعثر الذي ظهر في مقطع فيديو متداول والذي يربط المحافظة بمحافظة العارضة ويؤدي للمستشفى العام لا يتبع البلدية وإنما يتبع النقل وبين أنه حاليًا تحت الصيانة من قبلهم.

وكان مقطع فيديو تم تداوله ظهر من خلاله شخص مستاء من حال الشارع مناشدًا المسؤولين بالتدخل العاجل لإنهاء المعاناة خصوصا أنه طريق حيوي يربط بين محافظتين "أبو عريش العارضة" ويخدم المئات يوميًا.

وأوضح أن الشارع مضى عليه على هذا الحال أكثر من عشرة أعوام واستغرب مواطنون من عدم إكمال المشروع حتى الآن على الرغم من انتهاء المدة المحددة لذلك.

وكان فرع وزارة النقل بجازان قد افتتح قبل عامين وبالتحديد في العام 1439 مشروع ازدواجية طريق أبو عريش العارضة وذلك بعد سنوات طويلة من التعثر غير أن وصلة تمتد لقرابة نصف الكيلو ظلت تشكل عبئًا يوميًا لسالكيه بسبب تكسر الأسفلت والرصيف وانتشار الحفر ناهيك بالتشوهات البصرية التي يحدثها وتزداد المعاناة مع هطول الأمطار وتجمع المياه.

وأكدت وزارة النقل أنها كلّفت مقاولاً آخر باستكمال أعمال الازدواج المتبقية خلال شهرين وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة بعد تعثّر المقاول السابق وتقصيره في إنهاء المشروع غير أنه لم ينجز.

كما يكتسب الطريق أهمية حيوية بالغة، فهو إلى جانب كونه يربط بين محافظتي أبو عريش والعارضة، يخدم المستفيدين من المدينة الصناعية بمحافظة أبوعريش، وكذلك قاصدي المستشفى العسكري ومستشفى أبوعريش العام، كما يخدم قوات الجيش في المنطقة.