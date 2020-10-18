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"السديس" يدشن روبوت التعقيم الآلي لتعزيز الإجراءات الوقائية لقاصدي المسجد النبوي

يحتوي الجهاز على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي أمس الروبوت الآلي الذكي الذي يُستخدم في التعقيم، والوقاية البيئية، ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويعمل بنظام تحكُّم آلي مبرمج على خارطة سابقة.

ويأتي التدشين سعيًا من الرئاسة العامة في الحد من انتشار وباء كورونا، وغيره من الأمراض والأوبئة. ويعمل الروبوت على التعقيم الداخلي في ستة مستويات من تأثير التعقيم؛ وهو ما يُسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه. كما يقوم الروبوت بتحليل احتياجات التعقيم بذكاء وفقًا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

ويحتوي الجهاز على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وكذلك يمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل من 5 إلى 8 ساعات بدون تدخل بشري، مع سهولة الاستخدام. ويسع الجهاز 23.8 لتر، ويُقدَّر حجم الرش بلترَيْن/ الساعة، ويقضي على ‏البكتيريا في مساحة 600‪ متر مربع مغلقة في مرة واحدة، فيما يبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من 5 إلى 15 مايكرومترًا. وأيضًا من المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى 192.64 درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار. ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس فيروس كورونا الجديد المسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يدشن روبوت التعقيم الآلي لتعزيز الإجراءات الوقائية لقاصدي المسجد النبوي
سبق

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي أمس الروبوت الآلي الذكي الذي يُستخدم في التعقيم، والوقاية البيئية، ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويعمل بنظام تحكُّم آلي مبرمج على خارطة سابقة.

ويأتي التدشين سعيًا من الرئاسة العامة في الحد من انتشار وباء كورونا، وغيره من الأمراض والأوبئة. ويعمل الروبوت على التعقيم الداخلي في ستة مستويات من تأثير التعقيم؛ وهو ما يُسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه. كما يقوم الروبوت بتحليل احتياجات التعقيم بذكاء وفقًا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

ويحتوي الجهاز على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وكذلك يمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل من 5 إلى 8 ساعات بدون تدخل بشري، مع سهولة الاستخدام. ويسع الجهاز 23.8 لتر، ويُقدَّر حجم الرش بلترَيْن/ الساعة، ويقضي على ‏البكتيريا في مساحة 600‪ متر مربع مغلقة في مرة واحدة، فيما يبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من 5 إلى 15 مايكرومترًا. وأيضًا من المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى 192.64 درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار. ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
12:38 AM

"السديس" يدشن روبوت التعقيم الآلي لتعزيز الإجراءات الوقائية لقاصدي المسجد النبوي

يحتوي الجهاز على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي أمس الروبوت الآلي الذكي الذي يُستخدم في التعقيم، والوقاية البيئية، ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويعمل بنظام تحكُّم آلي مبرمج على خارطة سابقة.

ويأتي التدشين سعيًا من الرئاسة العامة في الحد من انتشار وباء كورونا، وغيره من الأمراض والأوبئة. ويعمل الروبوت على التعقيم الداخلي في ستة مستويات من تأثير التعقيم؛ وهو ما يُسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه. كما يقوم الروبوت بتحليل احتياجات التعقيم بذكاء وفقًا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

ويحتوي الجهاز على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وكذلك يمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل من 5 إلى 8 ساعات بدون تدخل بشري، مع سهولة الاستخدام. ويسع الجهاز 23.8 لتر، ويُقدَّر حجم الرش بلترَيْن/ الساعة، ويقضي على ‏البكتيريا في مساحة 600‪ متر مربع مغلقة في مرة واحدة، فيما يبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من 5 إلى 15 مايكرومترًا. وأيضًا من المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى 192.64 درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار. ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.

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