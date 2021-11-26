النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 24 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 44 خلال الـ24 ساعة الماضية

الحرم المكي.. افتتاح المسارات الخاصة بحركة المعتمرين والمصلين والمنحدر الشرقي بمبنى المطاف

المنحدر يبلغ طوله 90 مترًا وعرضه 9.5 أمتار والمنطقة الموازية له

افتتحت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالمسجد الحرام المسارات الخاصة بحركة المعتمرين والمصلين وفتح المنحدر الشرقي بمبنى المطاف بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني أن الوكالة ممثلة بالإدارة العامة للمشاريع وبالتعاون مع شركاء النجاح بمكتب إدارة الإنشاءات استطاعت إنجاز الأعمال وفتح المنحدر والذي يبلغ طوله 90 متراً وعرضه 9.5 أمتار والمنطقة الموازية له، بعد استكمال أعمال التشطيبات النهائية والمتمثلة في استكمال أعمال الأسقف المعلقة.
وبين الوقداني أنه جرى تركيب 6 من الثريات أعلى المنحدر كونه مسارًا هامًا للتفويج من وإلى صحن المطاف، وأن نسبة إنجاز الأسقف المعلقة بلغت 50% بقبو المطاف و30% بالدور الأرضي و5% بالدور الأول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحرم المكي.. افتتاح المسارات الخاصة بحركة المعتمرين والمصلين والمنحدر الشرقي بمبنى المطاف
سبق

افتتحت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالمسجد الحرام المسارات الخاصة بحركة المعتمرين والمصلين وفتح المنحدر الشرقي بمبنى المطاف بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني أن الوكالة ممثلة بالإدارة العامة للمشاريع وبالتعاون مع شركاء النجاح بمكتب إدارة الإنشاءات استطاعت إنجاز الأعمال وفتح المنحدر والذي يبلغ طوله 90 متراً وعرضه 9.5 أمتار والمنطقة الموازية له، بعد استكمال أعمال التشطيبات النهائية والمتمثلة في استكمال أعمال الأسقف المعلقة.
وبين الوقداني أنه جرى تركيب 6 من الثريات أعلى المنحدر كونه مسارًا هامًا للتفويج من وإلى صحن المطاف، وأن نسبة إنجاز الأسقف المعلقة بلغت 50% بقبو المطاف و30% بالدور الأرضي و5% بالدور الأول.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
03:21 PM

الحرم المكي.. افتتاح المسارات الخاصة بحركة المعتمرين والمصلين والمنحدر الشرقي بمبنى المطاف

المنحدر يبلغ طوله 90 مترًا وعرضه 9.5 أمتار والمنطقة الموازية له

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
1,320

افتتحت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالمسجد الحرام المسارات الخاصة بحركة المعتمرين والمصلين وفتح المنحدر الشرقي بمبنى المطاف بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني أن الوكالة ممثلة بالإدارة العامة للمشاريع وبالتعاون مع شركاء النجاح بمكتب إدارة الإنشاءات استطاعت إنجاز الأعمال وفتح المنحدر والذي يبلغ طوله 90 متراً وعرضه 9.5 أمتار والمنطقة الموازية له، بعد استكمال أعمال التشطيبات النهائية والمتمثلة في استكمال أعمال الأسقف المعلقة.
وبين الوقداني أنه جرى تركيب 6 من الثريات أعلى المنحدر كونه مسارًا هامًا للتفويج من وإلى صحن المطاف، وأن نسبة إنجاز الأسقف المعلقة بلغت 50% بقبو المطاف و30% بالدور الأرضي و5% بالدور الأول.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,865
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,365
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,241
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,284

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة